Karşıyaka Stadı İçin Tarihi Adım: Stadın Yapımına İlişkin İşbirliği Protokolü İmzalandı

30.03.2026 16:54  Güncelleme: 17:17
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka Stadı'nın yapımına ilişkin işbirliği protokolünü imzaladı. Yeni stat, Zübeyde Hanım Stadyumu ismiyle inşa edilecek ve tamamen belediye kaynaklarıyla yapılacak.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın göreve geldiği günden bu yana yoğun çaba harcadığı Karşıyaka Stadı'nın yapımına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Karşıyaka Stadı'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilmesine yönelik protokol metnine Başkan Cemil Tugay ve Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici imza attı.

İzmir'in ve Türk futbolunun simge kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü'nün yeni stat özleminin bitmesi için tarihi bir eşik aşıldı. Yıllardır çözülemeyen ve adeta düğüm haline gelen stat sorunu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın sürece yönelik kararlı duruşunun ardından çözüm aşamasına geldi.

Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yeni stadın bir an önce yapılması adına öncülük eden Başkan Tugay'ın, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine gelir gelmez harekete geçerek yetki devrini içeren protokol imzalanması yönündeki çağrısı karşılık buldu.

Yeni süreç kapsamında gelinen aşamada Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında, stadın belediye tarafından yapılabilmesine olanak sağlayan, yetki ile sorumlulukları düzenleyen protokol imzalandı. İmza buluşmasında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Türkiye Gençlik ve Spor eski Bakanı ve İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin ile Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici yer aldı.

Zübeyde Hanım Stadyumu için süreç resmen başladı

Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürlüğü'nde imzalanan protokol kapsamında, Zübeyde Hanım Stadyumu ismini taşıyacak ve yaklaşık 15 bin kapasiteli olarak inşa edilecek yapı, tamamen Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarıyla kente kazandırılacak. Büyükşehir Belediyesi, stadı tamamladıktan sonra işletilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teslim edecek.

Stadın yapım hikayesi

Aksoy Mahallesi'nde 'Yalı' olarak adlandırılan mevkide ve ilçe açısından simgesel özelliği bulunan noktada yer alan Karşıyaka Stadı, depreme dayanıklılık ve fiziki yetersizlik gerekçeleriyle 2015 yılında yıkıldı.

Yeni stadın aynı ya da farklı bir bölgede inşa edilmesiyle ilgili uzun bir tartışma süreci yaşandı. Sonrasında ise aynı adreste karar kılındı ve yeni stat için planlama çalışmaları başladı. Fakat ardından hukuki süreçler ve mahkeme iptal kararlarıyla yeni stadın yapımına geçilemedi. Stat arazisi uzun yıllar atıl durumda kaldı. Projenin bir türlü hayata geçirilememesi ve sürecin tıkanmasının ardından yetki devri gündeme geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tugay'ın göreve gelmesiyle süreci başka bir boyuta taşıdı. Pratik çözüm önerisi karşılık buldu ve Büyükşehir Belediyesi'nin stadı yapması için protokol imzalandı.

Tugay taşın altına elini koydu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin ardından süreçte yaşanan tıkanıklıklar çözülmeye çalışıldı. Stadın yapımını belediyenin üstlenmesi gerektiğini açıkça ilan etmesinin ardından arazi tahsisi üzerinden merkezi idareyle ilişkiler ilerletildi. Bu kapsamda 2024 yılında ilk resmi arazi tahsis başvurusu yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2025 bütçesine stadın yapımı için yaklaşık 250 milyon TL'lik ödenek koydu. Tahsis gelir gelmez ihaleye çıkılacağı ve inşaatın en hızlı şekilde başlatılacağı belirtildi. Belediye 2024 yılında Ağustos ve Aralık, 2025'te ise Mart ve Mayıs aylarında resmi tahsis başvurusu yapıldı. Ancak uzun süre olumlu yanıt gelmedi. 2025 yılında merkezi yönetim ile temasların yoğunlaştırılmasıyla birlikte hazırlanan protokol imza aşamasına getirildi.

Dönem bitmeden hizmete alınacak

Dün Karşıyaka ile Eskişehirspor arasında oynanan lig karşılaşmasında da taraftarların statla ilgili beklentilerini yanıtlayan Başkan Tugay, stadın dönem bitmeden hizmete alınacağını ve açılışta da yer almak istediğini ifade ederek, "Bir ahdım var, inşaatında ben de çalışacağım" demişti.

Kaynak: ANKA

