İzmir'de kavgada 2 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de kavgada 2 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı

İZMİR'in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla, bir kişi de darp sonucu yaralandı.

07.06.2024 05:45
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İZMİR'in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla, bir kişi de darp sonucu yaralandı. Olay sonrası 4 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada M.E.(37) darp sonucu, Ş.E.(27) ise bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda olaya karıştığı belirtilen E.A.(19), İ.A.(41), M.A.(17) ve M.A.'yı (16) gözaltına alındı. Meydana gelen olayda, İ.A.'nın pompalı tüfekle, E.A.'nın ise tabanca ile havaya ateş açtığı, M.A.'nın bıçaklama olayını gerçekleştirdiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de kavgada 2 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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