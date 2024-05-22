İzmir'in Seferihisar ilçesinde kaybolan kadının cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde kaybolan kadının cesedine ulaşıldı

İzmir\'in Seferihisar ilçesinde kaybolan kadının cesedine ulaşıldı

Seferihisar ilçesinde yaşayan Güler Kara'nın evinden dün çıktıktan sonra geri dönmemesi üzerine ailesi jandarmaya haber verdi. Jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda kadının cesedi, mahalle girişine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bulundu. Ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kara'nın yaklaşık 5 ay önce ailesiyle birlikte Beyler Mahallesi'ne taşındığı öğrenildi.

22.05.2024 19:09
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde evine dönmeyen kadının cesedine ulaşıldı.

Beyler Mahallesi'ndeki evinden dün yürüyüş yapmak için çıkan Güler Kara'nın (72) dönmemesi üzerine ailesi jandarma ekiplerine haber verdi.

Kadını bulmak için çalışma başlatan jandarmaya, AFAD ve AKUT ekipleri de eşlik etti.

Kadının cesedi, mahalle girişine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bulundu. Ceset, kadının ölüm nedeninin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kara'nın yaklaşık 5 ay önce kızı, damadı ve torunları ile Beyler Mahallesi'nde oturmaya başladığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Beyler Mahallesi, Seferihisar, Jandarma, İzmir, Akut, AFAD, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'in Seferihisar ilçesinde kaybolan kadının cesedine ulaşıldı - Son Dakika

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