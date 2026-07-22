İzmir'de Kaza: 12 Yaralı - Son Dakika
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İzmir'de Kaza: 12 Yaralı

İzmir\'de Kaza: 12 Yaralı
22.07.2026 18:58
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Beydağ'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 12 kişi yaralandı.

İzmir'in Beydağ ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

E.K'nin (29) kullandığı 35 CUF 915 plakalı hafif ticari araç, Beydağ-Nazilli kara yolu 17. kilometresi Palamutçuk mevkisinde karşı yönden gelen A.G. yönetimindeki 35 YIS 70 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile minibüste bulunan 10 tarım işçisi yaralandı.

Yaralılar Beydağ Devlet Hastanesi ve Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Ulaşım, Beydağ, İzmir, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Kaza: 12 Yaralı - Son Dakika

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