İzmir'de Kentsel Dönüşüm Mağdurları Çadır Kurdu - Son Dakika
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İzmir'de Kentsel Dönüşüm Mağdurları Çadır Kurdu

İzmir\'de Kentsel Dönüşüm Mağdurları Çadır Kurdu

Karabağlar'da 15 yıldır bekleyen hak sahipleri, tapulu arazilerine çadır kurarak protesto etti.

26.04.2025 17:49
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İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 15 yıldır kentsel dönüşüm beklediklerini belirten hak sahipleri, tapulu arazilerine çadır kurdu. Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu, "Evlerimiz yıkıldı ancak sözde örnek proje 15 yıldır tamamlanamadı. İnşaatlar durdu, süreç askıda kaldı. Hak sahiplerinin çilesi ise bitmek bilmiyor" dedi.

Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karabağlar Uzundere Mahallesi'ndeki 32 hektarlık alanda yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, bazı vatandaşların evlerine yerleşemediğini öne sürerek, 15 yıldır kentsel dönüşüm beklediklerini belirtti. Evleri tamamlanmayan 3'üncü ve 4'üncü etabın hak sahipleri, yaşadıkları mağduriyete dikkat çekmek için tapulu arazilerine çadır kurdu.

Eray Uslu, alanda toplananlar adına basın açıklaması yaptı. Projenin yılan hikayesine döndüğünü ileri süren Uslu, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 15 yıldır süren ve örnek bir kentsel dönüşüm projesi olarak lanse edilen Uzundere Kentsel Dönüşümü, artık bir yılan hikayesine dönmüştür. Bu süreçte bıçak kemiğe dayanmış, mağduriyetimiz her geçen gün daha da derinleşmiştir. Evlerimiz yıkıldı ancak sözde örnek proje 15 yıldır tamamlanamadı. İnşaatlar durdu, süreç askıda kaldı. Hak sahiplerinin çilesi ise bitmek bilmiyor. Muhatabımız olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay, kamu vicdanı adına bu sorulara cevap vermeli ve bir açıklama yapmalıdır. Biz hak sahipleri olarak, elimizden alınan evlerimizi ve haklarımızı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'BU ÇİLEYE SON VERİN'

Kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını iddia eden Uslu, "Büyükşehir Belediyesi, bize başka çare bırakmadı. Artık kendimize ait olan, yıkılan evlerimizin bulunduğu arazide çadır ve barakalar kurarak yaşam mücadelesi vereceğiz. Çünkü kira ödeyemez duruma geldik ve bize verilen sözler tutulmadı. Bizler, İzmir'in seçmenleri olarak, seçilmiş belediye başkanının samimiyetini, vatandaşına olan ilgisini ve dertlendiğini görmedik. Umarız bu durumumuz, vicdanları derinden yaralar ve bir başlangıç olur. Türkiye'nin deprem gerçeği varken, neden hak ettiğimiz evlerimiz bir türlü teslim edilmiyor? Mağduriyetimizi tüm Türkiye'nin görmesini sağlamaya devam edeceğiz. Artık mağdur olmak istemiyoruz. Bıçak kemiğe dayandı. 15 yıldır ailelerimizle birlikte çektiğimiz bu çileye son verilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Uslu, açıklamasının devamında da "Bugün burada kuracağımız ilk çadırla yaşam mücadelemize başlıyoruz. Eğer bu çağrı cevapsız kalırsa, her geçen gün çadır sayısı artacaktır. Başkanımızdan, mahallemize elektrik ve su verilmesini, kendi topraklarımızda yaşamımızı sürdürebilmemiz için gereken adımların atılmasını talep ediyoruz. İzmir'deki tüm siyasi parti temsilcilerine de çağrımızdır. Artık bizi görmezden gelmeyin. Bu mağduriyetin bir an önce son bulması için üzerinize düşeni yapın. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Lütfen bu yarım kalan projeyi ya bakanlık nezdinde gündeme getirin ya da belediyenizin tüm imkanlarını seferber ederek bir an önce çözüme kavuşturun" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Kentsel Dönüşüm Mağdurları Çadır Kurdu - Son Dakika

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