İzmir\'de Kiraz 1 Eylülspor ile Tire 2021 FK arasındaki maç taş atılması nedeniyle tatil edildi

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İzmir'de Kiraz 1 Eylülspor ile Tire 2021 FK arasında oynanan maç, yardımcı hakeme taş isabet etmesi nedeniyle tatil edildi.

İzmir 18 Yaş Altı 2. Amatör Küme müsabakasında Kiraz 1 Eylülspor, ilçe stadında Tire 2021 FK ile karşılaştı.

Tire 2021 FK'nin 5-1 üstünlüğüyle devam eden maçın 80. dakikasında tribünlerden atılan taş, maçın yardımcı hakemi Muhammet Burak İnanç'a isabet etti.

Yaralanan İnanç, müdahalenin ardından Kiraz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Maçın hakemi Tanzer Bağlan Üzümcü, olay nedeniyle maçı tatil etti.