İzmir'de Kız Arkadaşını Vuran Erdinç Ballıkaya Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Kız Arkadaşını Vuran Erdinç Ballıkaya Tutuklandı

İzmir\'de Kız Arkadaşını Vuran Erdinç Ballıkaya Tutuklandı

İzmir'de, erkek arkadaşı tarafından başından vurularak hayatını kaybeden Eda Kuş'un cenazesi toprağa verildi. Olayla ilgili Erdinç Ballıkaya gözaltına alınıp tutuklandı. Ballıkaya'nın, olayın intihar olduğunu iddia etmesine rağmen Kuş'un yakınları cinayet olduğunu öne sürdü.

09.12.2024 15:48  Güncelleme: 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'de, erkek arkadaşı Erdinç Ballıkaya'nın (34) hafif ticari aracında başından vurulan Eda Kuş'un (29) cenazesi toprağa verildi.

Olay, 7 Aralık günü Gültepe Polis Merkezi'nde meydana geldi. Korsan taksicilik yaptığı belirtilen Erdinç Ballıkaya, polis merkezine gidip, hafif ticari aracında kız arkadaşı 1 çocuk annesi Eda Kuş'un (29) cesedinin olduğunu söyledi. Ballıkaya gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada, sağ ön koltukta kanlar içerisinde Kuş'un cesedi bulundu. İncelemede, Eda Kuş'un sağ kulağına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği anlaşıldı. Savcının olay yeri incelemesinin ardından otomobildeki suç aleti tabancaya el konuldu.

Erdinç Ballıkaya'nın polisteki ifadesinde Kuş ile aralarında 'kıskançlık' yüzünden tartışma çıktığını, kadının yanındaki tabancayı çıkarıp intihar ettiğini öne sürdü. Buna karşın Eda Kuş'un yakınlarıysa Erdinç Ballıkaya'dan 1 ay önce ayrılan Kuş'un barışmak isteyen eski sevgilisinin tekliflerini reddettiği için cinayete kurban gittiğini iddia etti. Polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen Erdinç Ballıkaya tutuklandı.

ARAÇLA SEYİR HALİ ANLAR KAMERADA

Öte yandan Erdinç Ballıkaya ile Eda Kuş'un araçla gittikleri anlar, kentteki mobese kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Erdinç Ballıkaya yönetimindeki beyaz renkli hafif ticari aracın, sağ kapısı açık bir şekilde ilerlediği görüldü.

Eda Kuş'un cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından bugün yakınları tarafından teslim alındı. Bugün Buca ilçesindeki Darul Kuran Camii'nde kılınan namazın ardından Kuş'un cenazesi, Menderes ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, Eda Kuş'un yakınları ve sevenleri katıldı.

Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Kız Arkadaşını Vuran Erdinç Ballıkaya Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi’yi bana çok gördüler Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi'yi bana çok gördüler
13:49 Münbiç’i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi Münbiç'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi
13:23 Muhalifler, Esad’ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde Muhalifler, Esad'ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde
12:51 Esad’ın sığındığı Rusya’dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi
11:23 Isparta’da askeri helikopter düştü 1’i tuğgeneral 6 askerimiz şehit Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada şu anda bir ben bir de Putin kaldık Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada şu anda bir ben bir de Putin kaldık
21:25 Trump en çok ünlülerin kullandığı yasayı çekecek Trump en çok ünlülerin kullandığı yasayı çekecek
21:04 İsrail’in savaş ilanının ardından ilk büyük saldırı Suriye’de hedef aldıkları yer çok kritik İsrail'in savaş ilanının ardından ilk büyük saldırı! Suriye'de hedef aldıkları yer çok kritik
20:54 Beşar Esad ve ailesi Moskova’da Rusya sığınma hakkı teklif etti Beşar Esad ve ailesi Moskova'da! Rusya sığınma hakkı teklif etti
20:43 Suriye Hava Kuvvetleri’ne Ait Uçağın Sinyali Kayboldu: Esad’ın Uçağı Mı Suriye Hava Kuvvetleri'ne Ait Uçağın Sinyali Kayboldu: Esad'ın Uçağı Mı?
20:25 Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz’dan özür diledi Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'dan özür diledi
20:15 Muhalifler, Baas’ın istihbarat örgütü El-Muhaberat binasında Muhalifler, Baas'ın istihbarat örgütü El-Muhaberat binasında
20:13 TÜRK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması: Kabul edilebilir yanı yok TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Kabul edilebilir yanı yok
20:03 Bomba iddia: Turgut Doman, bir daha hakemlik yapamayacak Bomba iddia: Turgut Doman, bir daha hakemlik yapamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 16:25:05. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Kız Arkadaşını Vuran Erdinç Ballıkaya Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.