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İzmir'de kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan çatışmada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan çatışmada 4 kişi yaralandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kız kaçırma meselesi nedeniyle husumetli 2 aile arasında çıkan çatışmada 4 kişi pompalı tüfekle yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Polis operasyonunda 3 tüfek, 1 tabanca ve 37 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

İzmir\'de kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan çatışmada 4 kişi yaralandı
16.01.2024 - 16:58,  Güncelleme: 16:59
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İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde kız kaçırma meselesi nedeniyle husumetli 2 aile arasında çıkan, 4 kişinin pompalı tüfek ile yaralandığı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gün saat 13.30 sıralarında Örnekköy Mahallesi 7428/1 Sokak'ta meydana geldi. Kız kaçırma meselesi nedeniyle husumetli 2 aile arasında çıkan tartışma, pompalı tüfekli çatışmaya dönüştü. Silah seslerini duyan mahalleli, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Polis çatışmayı sonlandırırken, sağlık ekipleri yaralanan 4 kişiyi özel bir hastaneye kaldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 kişinin karşılıklı olarak ateş ettikleri, bu sırada bir vatandaşın yaşananları 'Teksas'a çevirdiler' diyerek tepki göstermesi yer aldı. 4 kişi tedavileri sonrası taburcu edilirken, polis H.U.'yu (16) gözaltına aldı

3 TÜFEK İLE 1 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında 7 şüpheliyi daha belirledi. Polis, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda şüpheliler F.Z., Ü.Z., O.Z., C.A.Ç., G.M., Ç.Ç. ve A.O.Ç. yakalandı. Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca ve 37 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Ayrıca çatışmada kullanıldığı değerlendirilen 3 tüfek de polis ekiplerince el koyuldu. Gözaltına alınan H.U.'nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli, bugün polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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