İzmir'de Kontrolden Çıkan Araç Apartman Bahçesine Uçtu - Son Dakika
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İzmir'de Kontrolden Çıkan Araç Apartman Bahçesine Uçtu

İzmir\'de Kontrolden Çıkan Araç Apartman Bahçesine Uçtu

Bornova'da kaza yapan otomobilin sürücüsü ve yolcusu yaralandı, inceleme başlatıldı.

28.09.2024 23:03
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İZMİR'in Bornova ilçesinde, kavşağa girerken sürücüsünün kontrolünden çıkıp, apartman bahçesine uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Ahmet Avrasi Caddesi'nde meydana geldi. M.Y. (61) yönetimindeki 20 D 4723 plakalı otomobil, kavşağa girdiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bir apartmanın korkuluklarına çarpıp, ardından bahçesine uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü M.Y. ve yanındaki Ü.K. (32), itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarılıp, ambulansla İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, otomobilin apartman bahçesine uçtuğu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; kavşağa giren otomobilin, kontrolden çıkıp apartmanın korkuluklarına çarparak, ardından bahçeye uçması yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Kontrolden Çıkan Araç Apartman Bahçesine Uçtu - Son Dakika

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