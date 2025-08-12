İzmir'de Konut Mağdurları Mezarlık Taşıyla Protesto

İzmir Büyükşehir Belediyesinin başlattığı konut projeleri ilerlemediği için evlerine kavuşamayan hak sahipleri, belediyenin önüne mezar taşının resmedildiği dövizler bıraktı.

Büyükşehir Belediyesinin Egemenlik Binası önünde toplanan bir grup, "Hayalleri görememenin suçlusu belediyedir", "15 yılda dönüştüremediler, ömrümüzü yediler", "Temel atıldı, umutlar gömüldü, sorumlular seyretti" yazılı dövizler taşıdı.

Mezar taşı biçimindeki dövizler, belediye binasının önüne bırakıldıktan sonra basın açıklaması yapıldı.

Grup adına konuşan İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı?Ali?Alpyavuz, yıllarca yaşadıkları eski ve güvensiz evlerinden deprem korkusuyla çıktıklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve CHP'nin örnek proje olarak duyurduğu kooperatif projesine güvendiklerini ifade eden Alpyavuz, şunları kaydetti:

"Bütün birikimlerimizi, evlatlarımızın geleceğini, deprem korkusuyla sattığımız evlerimizin parasını bu projeye yatırdık. Şimdi ise yolsuzlukla durdurulan inşaatlar, bir yıldır çürümeye terk edilen hayaller ve en acısı daha güvensiz, her an başımıza yıkılacak kiralık evlerde deprem korkusuyla yaşıyoruz. Bizi depremden kurtaracağını vadedenler, bizi elleriyle depremin kucağına ittiler. Bir yıldır 5 bin ailenin mağduriyetini çözmek yerine, cezaevindeki arkadaşlarına mektuplar yazıp, ziyaretler düzenleyen, adliye önlerinde dayanışma gösterileri yapan, bizim için değil onlar için adalet arayan, çözümü değil siyasi vefasını düşünen CHP'li siyasetçilerdir. Bu koca şehirde on binlerce insanın feryadı arşa yükselirken tek bir kelime etmeyen, kapısını aşındırdığımız, varlıklarını dahi unuttuğumuz, İzmir'in sorunlarını çözme görevini yapmayan tüm İzmir milletvekilleridir. Başkan Cemil Tugay, belediye başkanı olarak üzerine düşen sorumluluğu açıkça reddetmekte, iradesini kullanmayarak kooperatif üyelerinin ve hak sahiplerinin can ve mal güvenliğini hiçe saymaktadır. Sadece bu süreçte yaşanan maddi kayıplar değil, olası bir depremde yaşanacak can kayıplarından da bizzat Cemil Tugay sorumlu olacaktır."

Konuşmanın ardından grup dağıldı.