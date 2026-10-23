İzmir'de kuralları ihlal eden 2 motosiklet sürücüsüne 74 bin 225 lira ceza verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir'de kuralları ihlal eden 2 motosiklet sürücüsüne 74 bin 225 lira ceza verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bayraklı ve Torbalı ilçelerinde trafik kurallarını ihlal eden 2 motosiklet sürücüsüne toplam 74 bin 225 lira ceza uygulandı. Bayraklı'da belgesiz sürücüye 53 bin 381 lira, Torbalı'da akrobatik hareket yapan sürücüye 20 bin 844 lira ceza verildi.

İzmir'in Bayraklı ve Torbalı ilçelerinde trafik kurallarını ihlal eden 2 motosiklet sürücüsüne toplam 74 bin 225 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Bayraklı'da motosikletle yaya yolunu kullanarak maddi hasarlı kazaya karışan ve olay yerinden ayrılan sürücüyü tespit etti.

Sürücü belgesi olmadan araç kullandığı belirlenen kişiye 53 bin 381 lira idari para cezası uygulandı, muayenesiz motosiklet trafikten men edildi. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Torbalı'da ise 10 Kasım 2025'te motosikletin ön tekerini kaldırarak seyreden sürücüye ait görüntüler incelendi.

Ekipler, sürücünün E.K. olduğunu ve sürücü belgesinin bulunmadığını belirledi.

E.K'ye motosikletle akrobatik hareketler yapmak ve sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan toplam 20 bin 844 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
MotosikletOtomobilBayraklıTorbalıTrafikGüncelİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü! Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu
Osimhen’i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor’a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde Osimhen'i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor'a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde
Atatürkçü Düşünce Derneği’ndeki görüntüler büyük tepki çekti Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki görüntüler büyük tepki çekti
Köyü basan silahlı çete neye uğradığını şaşırdı Ortalık kan gölüne döndü Köyü basan silahlı çete neye uğradığını şaşırdı! Ortalık kan gölüne döndü
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden Görenler gözlerine inanamadı Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden! Görenler gözlerine inanamadı
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi
20:35
Tutuklanan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı
18:55
Bahçeli, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov’u ağırladı
Bahçeli, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov'u ağırladı
18:30
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
17:23
İstanbul için saat verildi Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
İstanbul için saat verildi! Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
17:21
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi
17:15
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden Görenler gözlerine inanamadı
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden! Görenler gözlerine inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 21:27:07. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de kuralları ihlal eden 2 motosiklet sürücüsüne 74 bin 225 lira ceza verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei