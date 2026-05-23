İzmir\'de Kurban Bayramı\'nda Toplu Ulaşım Düzenlemesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda kent içi toplu ulaşımda düzenlemelere gitti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları Kurban Bayramı süresince İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kararı doğrultusunda yüzde 50 indirimli hizmet verecek. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi - TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN'nda ulaşım ücretsiz olacak.

OTOBÜSLERE BAYRAM SEFER TARİFESİ

ESHOT, İZULAŞ ve İZTAŞIT, Kurban Bayramı için özel bir sefer tarifesi hazırladı. Vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırmak için İzmir Otogarı'na erişim sağlayan ve özellikle ana akslar üzerinde yoğunluk yaşanabilecek hatlara gerekli araç takviyeleri yapıldı. Bayram süresince orman köyü hatları da hizmete devam edecek. Ayrıca yolcu yoğunluğu oluşabilecek sahil kesimindeki yerleşimlere hizmet veren hatlara da takviyeler yapıldı.

MEZARLIKLARA SEFER

Arife gününden başlayarak Kurban Bayramı'nın birinci, ikinci ve üçüncü günü ESHOT tarafından 914 Doğançay Mezarlığı - Karşıyaka İskele, 915 Örnekköy Mezarlığı - Karşıyaka İskele, 917 Balçova Mezarlığı - Fahrettin Altay Aktarma Merkezi, 918 Narlıdere Aşağı Mezarlık- Fahrettin Altay Aktarma Merkezi, 919 Karabağlar Mezarlığı - Konak, 922 Yeşilyurt Mezarlığı - Konak, 923 Hacılarkırı Mezarlığı - Bornova Metro, 924 Eski Bornova Mezarlığı - Bornova Metro, 925 Hacılarkırı Mezarlığı - Konak, 926 Eski/Yeni Mezarlık - Şirinyer Aktarma Merkezi, 927 Yeni Mezarlık - Bornova Metro, 928 Tırazlı Mezarlığı- Fahrettin Altay Aktarma Merkezi, 929 Karacaağaç Mezarlığı - Şirinyer Aktarma Merkezi, 932 Günerli Mezarlığı - Ulukent Aktarma Merkezi, 934 Küner Mezarlığı - Gaziemir Semt Garajı hatları ile mezarlıklara ek sefer yapılacak.

METRO'DA SEFER PROGRAMI

İzmir Metrosu'nda 25-26 Mayıs tarihlerinde 06.00-06.30 saatleri arası 7,5 dakika, 06.30-20.00 saatleri arası 5 dakika, 20.00-00.20 saatleri arası ise 10 dakikada bir sefer olacak. 27 Mayıs'tan 31 Mayıs'a kadar ise; 06.00-12.00 saatleri arası 10 dakika, 12.00-20.00 saatleri arası 7,5 dakika, 20.00-00.20 saatleri arası ise 10 dakikada bir sefer yapılacak.

TRAMVAY SEFERLERİ DÜZENLENDİ

Konak Tramvayı'nda seferler, 25-26 Mayıs'ta; 06.00-07.30 saatleri arasında 10 dakika, 07.30-11.00 saatleri arası 7,5 dakika, 11.00-19.30 saatleri arasında 6 dakika, 19.30-20.30 saatleri arasında 7,5 dakika, 20.30-21.30 saatleri arası 10 dakika, 21.30-00.00 saatleri arası 12 dakika ve 00.00-00.20 saatleri arası 10 dakikada bir hizmet verecek. 27-30 Mayıs tarihleri arasında ise; 06.00-11.00 saatleri arası 10 dakika, 11.00-20.00 saatleri arası 7,5 dakika, 20.00-21.30 saatleri arası 10 dakika, 21.30-00.00 saatleri arası 12 dakika, 00.00-00.20 saatleri arası 10 dakikada bir sefer olacak. Karşıyaka Flamingo hattında ise; 25-30 Mayıs arasında, 06.00-07.00 saatleri arasında 15 dakika, 07.00-22.00 saatleri arasında 12 dakika, 22.00-00.20 saatleri arasında 15 dakikada bir sefer yapılacak. Çiğli Tramvayı'ndaki mavi, kırmızı ve Karşıyaka Tramvayı'ndaki turuncu ring hattında değişiklik olmayacak.

İZDENİZ BAYRAMA HAZIR

İZDENİZ'de; 25-26 Mayıs'ta hafta içi sefer tarifesi, 27-31 Mayıs tarihleri arasında ise hafta sonu tarifesi uygulanacak. İskelelerde gemi kapasitesinden fazla oluşacak yolcu yoğunluğunu önlemek amacıyla yedek gemiler sefere hazır bekletilecek. 27-30 Mayıs arasında Baykuş seferleri yapılacak.

KURBAN BAYRAMI'NA ÖZEL GEMİ SEFERİ

İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün, Urla ve Modroğan'a hafta sonları düzenlediği günübirlik gemi seferleri, bu yıl Kurban Bayramı'na özel düzenlenecek. İlk sefer, bayramın üçüncü günü olan 29 Mayıs Cuma günü yapılacak; 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar da devam edecek. Gemiler Karşıyaka İskelesi'nden hareket edecek, Konak İskelesi'ne uğrayarak Mordoğan ve Urla için yola çıkacak. Urla'dan saat 19.00'da dönüşe geçecek olan sefer, saat 20.10'da Konak'a, saat 20.30'da Karşıyaka'ya varacak. Mordoğan seferi ise Karşıyaka'dan saat 08.10'da, Konak'tan saat 08.30'ta hareket edecek. Dönüş vapuru ise saat 19.00'da olacak.

Ayrıntılı hat ve sefer saat bilgilerine; eshot.gov.tr, ESHOT Mobil, izmirmetro.com.tr, tramizmir.com, izdeniz.com.tr ve izban.com.tr'den ulaşılabilecek. Ayrıca 153 numaralı Hemşeri İletişim Hattı'ndan da 7 gün 24 saat gerekli bilgiler alınabilecek.