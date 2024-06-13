İzmir'de Kurban Bayramı öncesi kurban satış ve gıda denetimleri devam ediyor - Son Dakika
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İzmir'de Kurban Bayramı öncesi kurban satış ve gıda denetimleri devam ediyor

İzmir'de Kurban Bayramı öncesi kurban satış ve kesim yerleri ile gıda denetimleri devam ediyor. İl ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan veteriner hekimler, kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli kontrolleri yaparak hayvan sağlığı ve refahını gözetiyor. Ayrıca, gıda kontrol ekipleri de vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için imalat ve satış yerlerinin hijyen şartlarını denetliyor.

13.06.2024 19:43
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İzmir'de Kurban Bayramı öncesi kurban satış, kesim yerleri ile gıda denetimleri devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan veteriner hekimlerin, bayram öncesi kurban satış, kesim yerleri ile yollardaki denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik koşullarda kurban ibadetlerini yerine getirmelerini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerle, hayvan sağlığı ve refahının gözetildiği belirtildi.

Denetimlerde veteriner hekimler, satış ve kesim yerlerinde gerekli kontrolleri yaparak kurbanlık hayvanların sağlık belgelerini kontrol ediyor, hayvanları muayene ediyor.

Yollardaki denetimlerde ise kurbanlık hayvanların taşınma koşulları ve belgeleri inceleniyor.

Kurban satış yerlerinde, kurbanlık alırken dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında vatandaşlar bilgilendiriliyor. Kurbanlıkların sağlık raporlarının kontrol edilmesi, hayvanların kulak küpesi ve pasaportlarının bulunması gerektiği vurgulanıyor.

Kesim işlemlerinin de ehil kişiler tarafından, hijyen kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Yetkililer, kurbanlık hayvanların sadece yetkili ve denetimden geçmiş satış yerlerinden alınması konusunda uyarıda bulundu.

Gıda kontrol ekipleri de sahada

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerinde görev yapan gıda kontrol ekiplerinin Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

Kent genelinde gıda güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerle imalat ve satış yerlerinin hijyen şartları, kullanılan ürünler, çalışma koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve depolama şartları gibi birçok unsur incelendi.

İşletmelerdeki teknik ve hijyen şartları kontrol edilip, numuneler alınarak üretimde kullanılan malzemeler denetlendi.

Vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüklerine başvurmaları gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Kurban Bayramı öncesi kurban satış ve gıda denetimleri devam ediyor - Son Dakika

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