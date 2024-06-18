İzmir'de Kurban Bayramı Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Kurban Bayramı Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

İzmir Karabağlar Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı'nın ilk gününden itibaren gece gündüz temizlik çalışmaları yapıyor. Bayram boyunca temizlik çalışmaları devam edecek.

18.06.2024 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Karabağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı'nın ilk gününden itibaren iş birliğiyle gece gündüz temizlik çalışmaları yaptı.

Karabağlar'da vatandaşların temiz ve sağlıklı bir ortamda bayram geçirmesi için çalışmalar gece gündüz sürüyor. Karabağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle ortaklaşa, bayramın ilk gününden itibaren gece boyunca ilçenin çeşitli noktalarında temizlik çalışmaları yürüttü. Özellikle kurban kesimlerinin ardından caddeleri yıkayan ekipler, sabah saatlerine kadar görevlerine devam etti.

Temizlik çalışmaları bayram boyu sürecek

Eskiizmir Caddesi ve Ordu Caddesi gibi kalabalık bölgelerde gece boyunca yoğun mesai harcayan ekiplerin çalışması sabahın ilk ışıklarına kadar sürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin caddeleri yıkama ve diğer temizlik çalışmaları bayram boyunca sürecek.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar Belediyesi, Kurban Bayramı, Karabağlar, Kurban, İzmir, Çevre, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Kurban Bayramı Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:28 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın
13:54 Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı, kızı sevenlerinden dua istedi Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı, kızı sevenlerinden dua istedi
13:13 İstanbul’da yangın Fabrikayı küle çeviren alevler araçlara sıçradı İstanbul'da yangın! Fabrikayı küle çeviren alevler araçlara sıçradı
11:04 Bakanlık bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörleri mercek altına aldı Bakanlık bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörleri mercek altına aldı
23:18 Arap turistler Uzungöl’de birbirine girdi Vatandaşlar güçlükle ayırdı Arap turistler Uzungöl'de birbirine girdi! Vatandaşlar güçlükle ayırdı
16:07 EURO 2024’te sahne bizim İşte Türkiye-Gürcistan maçının muhtemel 11’leri EURO 2024'te sahne bizim! İşte Türkiye-Gürcistan maçının muhtemel 11'leri
16:05 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hz. Muhammed’e Hakaret İçeren Paylaşım İçin Soruşturma Başlatıldığını Bildirdi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hz. Muhammed'e Hakaret İçeren Paylaşım İçin Soruşturma Başlatıldığını Bildirdi
16:03 Bir başıboş köpek terörü daha Kediyi yerken görüntülendi Bir başıboş köpek terörü daha! Kediyi yerken görüntülendi
16:01 Şarkıcı Banu Zorlu yıllar sonra anlattı: 18 yaşında pijamalarımla evden kaçarak evlendim Şarkıcı Banu Zorlu yıllar sonra anlattı: 18 yaşında pijamalarımla evden kaçarak evlendim
15:29 Gürcistan maçı öncesi Dortmund sokakları “Ankara’nın Bağları“ şarkısıyla yıkıldı Gürcistan maçı öncesi Dortmund sokakları "Ankara'nın Bağları" şarkısıyla yıkıldı
15:12 Türkiye’nin en zehirli yılanı bir eve girmek üzereyken öldürüldü Türkiye'nin en zehirli yılanı bir eve girmek üzereyken öldürüldü
14:26 Milli takımımızın futbol elçisi Yağmur Tanrısensin, Dortmund’da taraftara üçlü çektirdi Milli takımımızın futbol elçisi Yağmur Tanrısensin, Dortmund'da taraftara üçlü çektirdi
12:22 Türkiye’nin incilerinden biri Akbük plajının bir bölümü ücretsiz olarak halka açıldı Türkiye'nin incilerinden biri! Akbük plajının bir bölümü ücretsiz olarak halka açıldı
12:19 Komşuda yangın faciası Alev alev yanan hastanede 9 kişi öldü, 15 kişi yaralandı Komşuda yangın faciası! Alev alev yanan hastanede 9 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 16:29:10. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Kurban Bayramı Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement