İzmir'de Kurban Bayramı Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

Güncel

(İZMİR) - İzmir Karabağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı'nın ilk gününden itibaren iş birliğiyle gece gündüz temizlik çalışmaları yaptı.

Karabağlar'da vatandaşların temiz ve sağlıklı bir ortamda bayram geçirmesi için çalışmalar gece gündüz sürüyor. Karabağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle ortaklaşa, bayramın ilk gününden itibaren gece boyunca ilçenin çeşitli noktalarında temizlik çalışmaları yürüttü. Özellikle kurban kesimlerinin ardından caddeleri yıkayan ekipler, sabah saatlerine kadar görevlerine devam etti.

Temizlik çalışmaları bayram boyu sürecek

Eskiizmir Caddesi ve Ordu Caddesi gibi kalabalık bölgelerde gece boyunca yoğun mesai harcayan ekiplerin çalışması sabahın ilk ışıklarına kadar sürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin caddeleri yıkama ve diğer temizlik çalışmaları bayram boyunca sürecek.