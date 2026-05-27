İzmir\'de Kurban Bayramı Yoğunluğu

İZMİR'in Bornova ilçesinde Kurban Bayramı'nda sabahın erken saatlerinden itibaren kurban kesim noktasında yoğunluk yaşanmaya başladı.

İzmirli vatandaşlar, bayramın ilk günü, sabahın erken saatlerinden itibaren belirlenen kesim noktalarına akın etti. Kurbanlık hayvanlarını kesim alanlarına getirenler, kesimlerini yaptı. Bornova Işıkkent Mahallesi'ndeki kesim noktası vatandaşların tercih ettiği yerlerden oldu. Kurban ibadetini gerçekleştirmek için kesim noktasına gelen vatandaşlardan Ferhat Karaçelik, "Kurbanımızı her sene aynı yerden alıyoruz. Bu yıl da aynı yerden aldık. Kesimi de 4 yıldır burada yaptırıyoruz. Herkesin bayramı kutlu olsun. Allah vatanımıza ve milletimize huzur versin. Canlı ağırlığı 600 kilogram. Çok güzel bir hayvan. Severek aldık. Kesip, 8-9 parçaya bölüyorlar. Biz de alıp dağıtıyoruz. Allah yaptığımız ibadetleri kabul etsin" dedi.

'PAZARIN GÖZDESİ MAŞALLAH'

Kesim noktasının en ağır büyükbaşlarından birini alan Topçu Taşçı, "Boğamız en az 800 kilo gelir. İsmi 'Maşallah' olabilir. Çünkü buradaki hayvanların en büyüğü. Kesim noktası bu yıl geçen yıla göre daha iyi. Sıra daha hızlı ilerliyor. Memnunuz" dedi.

Kesim noktasının yanında bulunan kurbanlık satış noktasında da hareketliliğin sürdüğü gözlenirken, birçok satıcı kurbanlarını bitirdi. O esnaflardan olan Nafiz Esengül, "Erzurum'dan 30 büyükbaş hayvanla geldim ve şükür hepsini bitirdim. 120 bin ila 170 bin lira arasında değişen fiyatlara hayvanlarımızı satıp, bitirdik. Çok güzel insanlarla ticaret yaptık. Bazı komşularımızın elinde hayvanlar kaldı. İnşallah onlar da en kısa sürede bitirirler" diye konuştu.