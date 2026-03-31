İzmir'de Kütüphane Haftası Kutlanıyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

31.03.2026 10:19  Güncelleme: 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kütüphane Haftası kapsamında Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde (APİKAM) "Dijital Kültürel Miras ve Açık Erişim: Kütüphanelerin ve Kent Arşivlerinin Rolü" başlıklı panel düzenleyecek. Hafta kapsamında ayrıca atölyeler, söyleşiler ve kitap kampanyaları da gerçekleştirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Mart-5 Nisan Kütüphane Haftası'nı bu yıl "İyileştiren Kütüphane" temasıyla kutluyor. Hafta kapsamında 1 Nisan Çarşamba 14.00-16.00 saatleri arasında "Dijital Kültürel Miras ve Açık Erişim: Kütüphanelerin ve Kent Arşivlerinin Rolü" başlıklı panel düzenlenecek.

APİKAM araştırma ve toplantı salonunda yapılacak panel, Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) ve Dijital Bilgi Derneği iş birliğiyle hayata geçirilecek. Panelde; Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Orçun Madran, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Proje Koordinatörü Ayşenur Arda ve APİKAM Arşiv Birim Sorumlusu Uzman Ece Aytekin konuşmacı olarak yer alacak. Panelde, dijital kültürel mirasın korunması ve açık erişim uygulamalarının kütüphaneler ile kent arşivlerindeki rolü ele alınacak.

Atölyeler de var

Kütüphaneler Şube Müdürlüğü hafta kapsamında atölye, söyleşi ve kitap kampanyaları düzenliyor. Bugün saat 10.00'da Kent Kütüphanesi'nde "İyileştiren Kütüphane" adlı çocuk atölyesi düzenlenecek, 1 Nisan'da saat 10.00'da ise Havagazı Araştırma Kütüphanesi'nde kitaplar üzerine söyleşi gerçekleştirilecek. 3 Nisan'da da SEV Ortaokulu'nda kitap bağış kampanyası ile Gezici Kütüphane etkinlikleri kapsamında ebru ve origami atölyeleri yapılacak.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kütüphane Haftası, Ahmet Piriştina, Yerel Yönetim, Güncel, Miras, İzmir, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 10:52:23. #.0.4#
SON DAKİKA: İzmir'de Kütüphane Haftası Kutlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.