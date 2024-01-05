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İzmir'de Mağdurları Kandırarak Haksız Kazanç Sağlayan Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika
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İzmir'de Mağdurları Kandırarak Haksız Kazanç Sağlayan Suç Örgütüne Operasyon

İzmir'de mağdurları iş yerlerine ortak olma vaadiyle kandırarak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, suç örgütünün Menemen ve Foça ilçelerinde mağdurları tuzağa düşürdüğü ve haksız menfaat sağlamaya çalıştığı iddia edildi. Operasyonda ele geçirilen silah ve dijital materyaller delil olarak değerlendirilecek. Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İzmir\'de Mağdurları Kandırarak Haksız Kazanç Sağlayan Suç Örgütüne Operasyon
05.01.2024 - 22:51,  Güncelleme: 22:53
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İzmir'de mağdurları iş yerlerine ortak olma vaadiyle kandırarak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'İ tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı ile Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliğince yürütülen soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "nitelikli yağma suçları"na ilişkin belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Elebaşılığını İ.B'nin yaptığı öne sürülen suç örgütünün Menemen ve Foça ilçelerinde mağdurları iş yerlerine ortak olma vaadiyle tuzağa düşürdüğü, tehdit, baskı ve zor kullanarak haksız menfaat sağlamaya çalıştığı iddia edildi.

Adreslerdeki aramalarda bir tabanca, bıçak ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonda örgütle bağlantılı oldukları öne sürülen 10 zanlıdan 9'u yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Daha sonra işlemleri tamamlanan 6 şüpheli de adliyeye çıkarıldı. Söz konusu şüphelilerden 2'si tutuklandı 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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