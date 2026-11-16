İzmir'de Mardinliler, Çankırı'yı hedef alan akademisyene siyah çelenk bıraktı - Son Dakika
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İzmir'de Mardinliler, Çankırı'yı hedef alan akademisyene siyah çelenk bıraktı

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İzmir Mardinliler Federasyonu ve Vakfı öncülüğünde Ege Üniversitesi önünde toplanan grup, İzmir Milletvekili Çankırı'yı hedef alan akademisyeni kınayıp siyah çelenk bıraktı. Akademisyen soruşturmada adli kontrolle serbest bırakılmış, üniversite idari inceleme başlatmıştı.

İzmir'de yaşayan Mardinliler, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'yı hedef alan akademisyene tepki gösterdi.

İzmir Mardinliler Federasyonu ve İzmir Mardinliler Vakfı öncülüğünde farklı bölge ve dernek başkanlarının da yer aldığı topluluk Ege Üniversitesi Yerleşkesi önünde bir araya geldi.

"Kadının memleketi değil emeği konuşulur", "Akademik ünvan hakaret hakkı vermez" yazılı pankartları taşıyan kalabalık, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ü kınadı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Merdiye Öztürk, var olan hoşgörü, kardeşlik ve barış ortamının kirletilmesine asla müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Öztürk, toplumun her kesiminden vatandaşların, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının akademisyenin paylaşımına güçlü bir şekilde tepki gösterdiğini ve dayanışma iradesi ortaya koyduğunu ifade etti.

Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin bütün insanları birinci sınıf ve onurludur. Ekmeğini alın teriyle ve namusuyla kazanan bütün emekçilere, elbette midyeci kardeşlerimize ve dostlarımıza da saygımız sonsuzdur. Cumhuriyet rejiminin en önemli özelliklerinden biri, bütün makamların memleketin tüm evlatlarına açık olmasıdır. Mardinli kadınlarımız başta olmak üzere tüm kadınlarımız, bu ayrıştırıcı ve ilkel zihniyete inat hayatın her alanında var olmaya devam edecektir. Biz Cumhuriyet'in onurlu, eşit ve özgür vatandaşlarıyız. Bizi ayrıştırmaya, bölmeye ve birbirimize düşürmeye çalışan bu zihniyet karşısında dün olduğu gibi bugün de yılmadık, bundan sonra da yılmayacağız."

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş da kentteki birçok sivil toplum kuruluşunun programa katılım gösterdiğini belirterek, destek veren herkese teşekkür etti.

Midyeci esnafı İbrahim Pamuk da hazırladığı midye kovasıyla programa gelerek, "Okuyup profesör olmuş cahil insanları da görüyoruz. Okumayıp da çocuklarını eğiten o anaların, alim olan insanlarını da görüyoruz. Annem bu midyeleri yapıyor. Gürüz'ü istifaya davet ediyoruz." dedi.

Açıklamaların ardından topluluk tarafından paylaşımı kınamak amacıyla üniversitenin girişine siyah çelenk bırakıldı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, sosyal medya hesabından, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'ya yönelik, "Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur." şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gürüz, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından da akademisyen hakkında idari inceleme başlatılmıştı.

Kaynak: AA
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