İzmir'de Memurlar İş Bıraktı
İzmir'de Memurlar İş Bıraktı

06.05.2026 00:37
Buca, Karşıyaka, Bayraklı ve Narlıdere belediyelerinde memurlar TİS hakları için eylem yaptı.

İZMİR'de Buca, Karşıyaka, Bayraklı, Narlıdere belediyesinde çalışan memurlar, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kaynaklı hak kayıpları nedeniyle yarım gün iş bırakma eylemi yaptı. Kültürpark'ta toplanan memurlar, CHP İl Başkanlığı binasına yürüdü.

Buca, Karşıyaka, Bayraklı ve Narlıdere belediyelerinde çalışan memurlar, TİS kapsamında doğan haklarını alamadıkları ve yürütülen görüşmelerde mevcut sözleşme haklarının düşürüldüğü gerekçesiyle eylem yaptı. Yaklaşık 2 hafta önce başlayan eylemler, bugün de sürdü. Buca ve Karşıyaka belediyelerinde çalışan memurlar geriye dönük TİS haklarını alamadıklarını belirtirken; Narlıdere ve Bayraklı belediyelerinde görev yapan memurlar da devam eden TİS görüşmelerinde mevcut hakların düşürüldüğünü ifade etti. Dört belediyede örgütlü Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube, Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No'lu Şube ve Birlik Yerel-Sen Genel Merkezi temsilcileri ile memurlar ve diğer ilçe belediyelerinden destek için gelen çalışanlar, yarım gün iş bıraktı. Kültürpark'ta bir araya gelen grup, sloganlar eşliğinde CHP İzmir İl Başkanlığı binasına yürüdü.

'GERİ ADIMLARI VE HAK GASPLARINI KABUL ETMİYORUZ'

Burada sendikalar ve memurlar adına açıklamayı yapan Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz, "Yerel yönetimlerde çalışan kamu emekçileri olarak; Bayraklı, Karşıyaka, Buca ve Narlıdere başta olmak üzere birçok belediyede TİS süreçlerinde dayatılan geri adımları ve hak gasplarını kabul etmiyoruz. CHP İzmir İl Başkanlığı'nda belediye başkanları ile yapılan toplantıda alınan; 'Sınırda TİS, yol, yemek' dayatmasını tanımıyoruz" dedi.

'BU MÜCADELEYİ BÜYÜTECEĞİZ'

Bu kararın alın terini yok sayanların kararı olduğunu söyleyen Filiz, "Yılların mücadelesiyle, bedel ödeyerek kazandığımız haklarımızın gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu bir pazarlık değildir. Bu bir teklif değildir. Bu, düpedüz hak gaspıdır. Bu düpedüz dayatmadır. CHP'ye açık çağrımızdır. Emekten, haktan, adaletten yana olduğunu söyleyenler; bugün emekçilerin karşısında duramaz. Sosyal demokratlık; hakları budamak değil, büyütmektir. Yasaklara sığınmak değil, özgürlükleri savunmaktır. Emekçiyle karşı karşıya gelerek siyaset yapılmaz. Emekçinin hakkını gasbederek iktidara yürünmez. Eğer bu anlayış devam ederse; iş yerlerinde olacağız. Alanlarda, meydanlarda olacağız. ve üretimden gelen gücümüzü kullanarak bu mücadeleyi büyüteceğiz" diye konuştu.

Haber: Yağmur ÖNGÜN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
