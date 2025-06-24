İzmir'de Menemen Konutları Projesi'nde Sözleşme Süreci Başladı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Egeşehir A.Ş. tarafından yürütülen Menemen Konutları Projesi'nde sözleşme imzalama sürecine girildi. Kemeraltı Akın Pasajı'na davet edilen hak sahipleri, kendilerine yapılan bilgilendirme ve sunumun ardından sözleşmeleri imzalamaya başladı. 400 konutun inşa edileceği birinci etap kapsamında 210 konutun satışı yapıldı. Birinci etap için sözleşme süreci haziran ayının sonuna kadar devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın seçim vaatlerinden 25 bin sosyal konut hedefi kapsamında planlanan 3 bin 100 konutluk Menemen Konutları Projesi'nde sözleşmelerin imzalanması sürecine girildi. Başvuruların değerlendirilmesi ve sonlandırılmasıyla birlikte hak kazanan vatandaşlar Kemeraltı Havra Sokağı'ndaki Akın Pasajı'na davet edildi. Yetkililerle görüşen hak sahiplerine süreçle ilgili sunum yapıldı.

Bilgilendirmenin ardından isteyen vatandaşlar, Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji Anonim Şirketi (Egeşehir A.Ş.) ile sözleşmelerini imzaladı.

Egeşehir A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Zuhal Kayhan, "SMS yoluyla davet gönderdik. Akın Pasajı'nda sözleşmeyle ilgili tüm süreci, teknik ve hukuki detayları anlatıyoruz. Akabinde isteyen vatandaşlarla sözleşmeleri imzalıyoruz. Yaklaşık 210 konut satışımız gerçekleşti, sözleşmeler imzalandı. 30 Haziran itibarıyla da birinci etap konut satışlarımızı tamamlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

"Bu proje bir umut oldu"

Projeden yararlanmak için sözleşme imzalamaya gelen Utku Ören, "Bu projeyi internetten görmüştüm, heyecanlandık. Böyle bir projenin içine dahil olmak çok zor, fırsatı kaçırmadan geldim. Umutsuz bir pozisyondaydık, bu proje bir umut oldu. Eşim de ben de çalışıyorum, iki çocuğumuz da var. Açıkçası bundan sonrası için daha umutluyum. Proje çok güzel görünüyor. Rekreasyon alanları, birçok aktivite var içinde. Çok teşekkür ederim" dedi.

"Kiramızdan daha az bir taksitle ev sahibi olabileceğiz"

Projeyi başarılı bulduğunu aktaran Berke Evcimen, "Projeyi sosyal medya üzerinden gördük. Cemil Başkan seçilmeden önce söz vermişti zaten. Kiramızdan daha az bir taksitle ev sahibi olabilme imkanını bize sağladığı için teşekkür ederiz kendisine. Biz de seçildik. Sözleşmeyi imzalamaya geldik. İnşallah iki sene içinde de evimize yerleşip oturmayı düşünüyoruz. Böyle projelerin artmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

"24 ayda teslim edilecek olması çok güzel"

Vatandaş Gönül Yalçıner ise "Hiç daha önce böyle ev alma imkanımız olmamıştı. Projeyi görünce sevindik, başvurduk. Bize mesajla geri döndüler, sözleşme için davet ettiler. Düşük gelirli vatandaşlar için yapılmış bir proje. Çok güzel ve anlamlı. 24 ayda teslim edilecek olması çok güzel. Teslim edilmediği takdirde kira yardımı yapılması ve 120 ay ödeme planı çok iyi. Tebrik ediyorum, inşallah çok güzel olacak. Ev sahibi olacağız. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Proje hakkında

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji Anonim Şirketi (Egeşehir) tarafından yürütülen proje, Menemen'in Koyundere Mahallesi'nde 90 bin metrekarelik yapılaşma alanı üzerinde gerçekleştirilecek. Yaklaşık 370 bin metrekarelik inşaat alanında 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 tipinde 3 bin 100 konut yapılacak. Projede sosyal ve yeşil alan, rekreasyon alanı, park alanı, sosyal yaşam merkezi, spor tesisleri, sosyal ve kültürel mekanlar, sağlık birimleri ve kreş hizmetleri gibi donatılar yer alacak.

Projeyle, İzmirlilerin ev kirasından daha düşük bedellerle ev sahibi olması hedefleniyor. Geniş peyzaj bölümleri, güvenli oyun parkları, spor ve kültür alanları, doğa dostu yapılar ve modern altyapı ile tasarlanan yeni yaşam merkezi, ödeme kolaylığı ile dikkati çekiyor. 1 artı 1 daireler 15 bin TL'den, 2 artı 1 daireler 22 bin TL'den, 3 artı 1 daireler ise 28 bin TL'den başlayan taksitlerle satışa sunulacak.

Tüm etaplar için yapım ihalesinin ardından iki yıl içinde inşaatların tamamlanması ve dairelerin teslim edilmesi planlanıyor. Dört etabın da temelinin 2025 yılında atılması ve 2027'de yapıların tamamlanarak teslim edilmesi hedefleniyor.

Süreçte neler yaşandı?

İzmir'de yaşayan her vatandaşın güvenli, erişilebilir ve çağdaş alanlarda yaşam hakkı olduğunu savunan Başkan Tugay, göreve gelir gelmez Egeşehir Menemen Konutları Projesi'ni başlattı. Çalışmada başvuru süreci, 4 Mart 2025 tarihinde başladı. İzmirliler projeye yoğun ilgi gösterdi. Tüm başvurular, adil ve şeffaf bir sistem üzerinden dijital ortamda alındı, kriterlere uygunluklarına göre değerlendirildi.