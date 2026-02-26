İzmir'de Meslek Fabrikası'na, Atatürk'ün İmzaladığı Kararnameyle Büyükşehir Belediyesi Mülkiyetine Geçtiğini Gösteren Resmi Belgenin Görselleri Asıldı - Son Dakika
İzmir'de Meslek Fabrikası'na, Atatürk'ün İmzaladığı Kararnameyle Büyükşehir Belediyesi Mülkiyetine Geçtiğini Gösteren Resmi Belgenin Görselleri Asıldı

26.02.2026 11:30  Güncelleme: 12:29
İzmir Büyükşehir Belediyesi, kendi mülkiyetindeki bazı taşınmazlara Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el konulmasına yönelik girişimlere Mustafa Kemal Atatürk imzalı resmi belgeyle yanıt verdi. Meslek Fabrikası olarak hizmet veren binanın 1926 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün imzaladığı kararnameyle İzmir Büyükşehir Belediyesi  mülkiyetine geçtiğini gösteren resmi belgelere ait görseller tarihi yapının duvarlarına asıldı.

Meslek Fabrikası olarak uzun yıllardır kentlilere hizmet veren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetindeki tarihi binaya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el konulması girişimine yönelik tepkiler sürüyor. Bir yandan hukuki yollara başvurarak İzmirlinin hakkını koruma mücadelesi veren Büyükşehir Belediyesi, haklılığının en güçlü kanıtlarından biri niteliğindeki belgenin görsellerini de dev posterler haline getirdi. Halkapınar'daki  yapının belediyenin mülkiyetine geçişine ilişkin 1926 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzaladığı kararnamenin yer aldığı görseller yoldan geçenlerin okuyabileceği şekilde binanın duvarlarına asıldı.

Söz konusu kararnamede taşınmazın, dönemin İzmir Belediyesi tarafından 185 bin lira bedelle kamu yararı gereği istimlak edildiğine ve ödemelerin taksitlendirilmesine ilişkin  ifadeler yer alıyor.

Meslek Fabrikası binası

Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar Tuzakoğlu Fabrikası adıyla anılan Halkapınar'daki tarihi bina, Osmanlı vatandaşı olan Yuan Tuzakoğlu ve Vasil İstefanidi'nin girişimleriyle un fabrikası olarak 1908 yılında inşa edildi. 1926 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzaladığı kararnameyle o dönemki ismi İzmir Belediyesi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine geçen bina bir süre ekmek fabrikası olarak işletilirken, bir süre de Devlet Güvenlik Mahkemesi olarak kullanıldı. İzmir'in tarihine tanıklık eden bina, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında kapsamlı bir restorasyona alınarak 2016 yılında Meslek Fabrikası'na dönüştürüldü. Tarihi bina, günümüzde İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na ev sahipliği yapıyor. Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü, İzmir'in ekonomik kalkınmasına, rekabet gücünün ve istihdamın artırılmasına, nitelikli insan kaynağının çeşitlendirilmesine yönelik projelerinden biri olan Meslek Fabrikası modeli ile istihdam odaklı mesleki ve teknik kurslar gerçekleştiriyor. Eğitimler, yerelde kalkındırmayı sağlamak amacıyla mesleki bilgi ve becerileri geliştirmeye yönelik ücretsiz veriliyor. Meslek Fabrikası, Halkapınar'daki tarihi binasında yürüttüğü bu çalışmalarla; ekonomik koşulların zorlaştığı bir dönemde istihdama erişimi güçlendiren, nitelikli iş gücünü destekleyen ve yerel ekonomiye katkı sunan bir kamu hizmeti modeli olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

