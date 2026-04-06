İzmir'de Meslek Fabrikası Nöbeti... Polisten Basın Mensuplarına Müdahale - Son Dakika
İzmir'de Meslek Fabrikası Nöbeti... Polisten Basın Mensuplarına Müdahale

06.04.2026 17:25  Güncelleme: 18:12
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılırken Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Meslek Fabrikası önünde polis ve vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Polis, pankart asan kişilere müdahale ederek biber gazı kullandı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrine devredilmesi nedeniyle sabah polis tarafından giriş çıkışları engellenen Meslek Fabrikası önünde arbede çıktı. Çıkan arbedede polis basın mensuplarına da müdahalede bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen binalar arasında bulunan Meslek Fabrikası'nın tahliyesi için sabah saatlerinde polis ekipleri düzenlenen operasyon sonrası alanda nöbet sürerken pankart gerilimi yaşandı.

Nöbet devam ederken Vakıflar Genel Müdürlüğünden iki kişi Meslek Fabrikası'nın büyükşehire tahsis edildiğini gösteren tapu belgesinin parkartını indirdi.

Pankartın, binanın yanındaki üst geçide asılması sırasında iki polis, pankartı asan kişilere müdahalede bulundu ve pankart asıldığı yerden indirildi.

Pankartın indirilmesinin ardından alanda polisle vatandaşlar arasında arbede çıktı ve polis biber gazıyla müdahale etti.

CHP İl Başkan Yardımcısı ve CAO Adalet Politikaları Kurulu üyesi Murat Aydın da arbede de arada kaldı. Arbedede polis, basın mensuplarına da müdahalede bulundu. Ayrıca Meslek Fabrikası'nın içindeki bütün kapıların kilitlerinin de değiştirildiği belirtildi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İzmir'de Meslek Fabrikası Nöbeti... Polisten Basın Mensuplarına Müdahale - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 18:12:22. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Meslek Fabrikası Nöbeti... Polisten Basın Mensuplarına Müdahale - Son Dakika
