İzmir'de Meslek Fabrikası Nöbeti… Cemil Tugay: "Tapuda Bir Şerh Yokken, Hangi Hakla Bu Binanın Tapusuna El Koydunuz?"

(İZMİR) - İzmir'de mülkiyet tartışmasına konu olan Meslek Fabrikası için verilen tahliye süresi doldu. Sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından giriş çıkışların kapatıldığı bina önünde bekleyiş sürerken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay karara tepki gösterdi. Tugay, "Tapuda bir şerh yokken, tamamen tertemiz bir tapuyken hangi hakla bu binanın tapusuna el koydunuz" diye sordu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen ve hakkında yasal sürecin devam ettiği Meslek Fabrikası'nın tahliyesi için verilen iki haftalık süre bugün sona erdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi nedeniyle sabah saatlerinde giriş ve çıkışları polis tarafından kapatılan Meslek Fabrikası önünde nöbet devam ederken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay sosyal medya hesabından açıklamad yaptı. Tugay, şunları kaydetti:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mülküne çökme operasyonuna 'neresinden bir bahane uydursak, nasıl kulp taksak' diye uğraşırken şimdi de 12 Eylül darbe hukukunun uygulamalarını gerekçe göstermeye başladınız."

Diyor ki sayın İzmir'in değil, Vakıfların vekili; 'Burası eskiden DGM mahkemesiydi. Dolayısıyla devletindi.' Defalarca açıkladık. Tüm belgeleri ortaya koyduk. Bu bina 1926'dan beri İzmir'in yerel yönetiminin. DGM oldu da ne zaman ve nasıl oldu biliyor musunuz? 12 Eylül 1980 darbesinden sonra İzmir'in belediye başkanı da görevinden alındı ve yerine seçilmemiş biri atandı. Belediyenin bir sürü mülkünü o dönemde farklı kullanımlara verdiler. Bu binaları da DGM mahkemesi yaptılar. Bir süre öyle kullandılar. Ama darbeciler bile gizlice tapu dairesinden üzerlerine geçirmediler ve bu binalara böyle el koymadılar.

İnsanların aklını karıştıracak uydurma açıklamalar yapmayı bırakın ve sadece şu sorulara net cevap verin; un fabrikası olduğunu herkesin bildiği bu binayı hangi vakıf yaptı? Tapuda bir şerh yokken, tamamen tertemiz bir tapuyken hangi hakla bu binanın tapusuna el koydunuz?"