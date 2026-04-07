İzmir'de Meslek Fabrikası Tahliyesine Tepki
İzmir'de Meslek Fabrikası Tahliyesine Tepki

07.04.2026 19:20
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Meslek Fabrikası binasının polis ablukasıyla tahliye edilmesini eleştirerek, mülkiyet davası devam ederken yargı sürecinin hiçe sayıldığını belirtti. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ise binanın korunması için miting kararı aldıklarını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Meslek Fabrikası binasının tahliye edilmesine tepki olarak başlattığı nöbeti sürdürürken, 'Bu bina dönemin cumhurbaşkanı tarafından kamulaştırıldı ve belediyemize verildi. Ortada ciddi bir hukuk tartışması var' dedi. Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Deniz Şahin Gümüştekin ve meslek odaları temsilcileriyle bir değerlendirme toplantısı yaptı; toplantıda sivil toplum kuruluşları ve sendikalar belediyeye desteklerini açıkladı ve eylemlerin süreceği ifade edildi.

Toplantı sonrası fabrika önünde toplanan kalabalığa seslenen Başkan Tugay, sabahın erken saatlerinde yüzlerce polisle binanın çevrildiğini, personelin ve kendisinin içeri alınmadığını belirtti. Mülkiyet davasının devam ettiğini vurgulayan Tugay, 'Beyazıd Baba Vakfı' adı kullanılarak yasanın açık hükümlerine aykırı iddiaların ileri sürüldüğünü, vakfın Osmanlı döneminde kapatıldığını ve binanın un fabrikası olarak inşa edildiğini söyledi.

Tahliye işleminin mesai başlamadan, itiraz hakkı kullanıldığı halde yazılı bildirim yapılmadan gerçekleştirildiğini ifade eden Tugay, yargı sürecinin hiçe sayıldığını ve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tedbir kararını gerekçesiz kaldırdığını belirtti. Fiili tahliye sırasında belediyeye ait milyonlarca liralık kamu malına el konulduğunu, çalışanların kişisel eşyalarının alınmasına izin verilmediğini ve tescilli tarihi binaya zarar verildiğini savundu.

Başkan Tugay'ın ardından konuşan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Meslek Fabrikası için miting kararı aldıklarını açıkladı. Güç, her gün bir sivil toplum kuruluşunun sürece katkı sunacağını, kısa vadeli eylem programı belirlediklerini ve ertesi gün 18.00'de başkan ve CHP il örgütü öncülüğünde sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve odalarla büyük bir eylem yapılacağını söyleyerek İzmir halkını davet etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
