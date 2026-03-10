İzmir\'de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerinden Ramazan İftarı

İZMİR'de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ramazan ayının paylaşma ruhunu yaşatmak için kendi hazırladıkları yemekleri Konak Meydanı metro girişinde vatandaşlara ikram etti. İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi'nin de katıldığı etkinlikte bin kişilik iftar yemeği dağıtıldı.

İzmir'de Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde eğitim gören öğrenciler, ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla kendi hazırladığı yemekleri iftar saatinde Konak Meydanı metro girişinde vatandaşlara ikram etti. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi'nin katılımıyla düzenlenen iftar standında öğrencilerin emekleriyle hazırlanan bin kişilik çorba, pilav, pide ve tahin helvasını Konak Meydanı'nda vatandaşlara dağıtıldı. Organizasyona ise Salih İşgören Eğitim Kampüsü, 5 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Alsancak Nevvar-Salih İşgören Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Nevvar-Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit İdari Ataşe Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi katkı sağladı.

Stantta öğrencilere yardım eden İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, "Bugün İzmir Milli Eğitim ailesi olarak 'Maarif'in Kalbinde ramazan etkinlikleri' kapsamında meslek lisesi öğrencilerimizin hazırlamış oldukları yemekleri İzmir'in vatandaşlarına ikram ederek orucumuzu açacağız. Öğrencilerimiz hazırladıkları yiyecekleri ikram ederken paylaşmanın, yardımlaşmanın, merhametin, adaletin, şefkatin bir arada olmanın duygularını hem çocuklarımız yaşayacaklar, yaşatacaklar hem de vatandaşlarımıza bunu aktaracaklar" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZIN GÜZEL BİR EVLAT OLARAK RAMAZANI BİLMELERİ ÇOK KIYMETLİ'

'Ramazan, 11 ayın sultanı dediğimiz bir ay ve çocuklarımızın bu şekilde karşılık vermesi bizi ziyadesiyle memnun etti' diyen Yahşi, "Çocuklarımızın sadece aklı değil, kalb-i selim, güzel bir evlat ve vatandaş olarak gaziliği, şehadeti, ramazanı bilmeleri bizim için çok kıymetli. Bugün İzmir'in tam merkezi Konak'taki otobüs duraklarında, işten sonra evlerine giden ve iftara yetişemeyen vatandaşlar için bin kişilik yemek iftarımız, ikramımız oldu. Bunun için hem okul müdürlerimize, yöneticilerimize, öğretmenlerimize hem de öğrencilerimize bu güzel duyguyu paylaştıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'YİYECEKLERİ HAZIRLARKEN DE ÇOK MUTLULUKLA HAZIRLADIK'

Nevvar-Salih İşgören Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümü öğrencisi Atakan Vural (18), "Arkadaşlarımızla sabahtan pilavımızı yaptık. Daha sonra farklı usta öğreti arkadaşlarımla çorbamızı yaptık. Onlarla birlikte hep beraber iftar yemeği vereceğiz, çok güzel ve hayatımızda bir kere yaşayabileceğimiz bir duyguydu. Hazırlarken de çok mutlulukla hazırladık" ifadelerini kullandı.

Aynı okulda okuyan Mehmet Karaoğlu (16), "Okulumuz yiyecekleri hazırladı. İftar vakti geldiğinde dağıtımımızı yapacağız. Böyle bir etkinliğe katıldığım için heyecanlıyım" dedi.