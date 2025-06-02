İzmir\'de Mobilya Atıkları Tepkiye Neden Oluyor

İzmir'in Buca ve Karabağlar ilçesinde, mobilyacı esnafın yoğunlaştığı mahallelerde oluşan atık yığını, tepkiye neden oluyor.

Buca'da Seyhan, Karabağlar'da Yunusemre mahalleleri sınırlarında kalan alanlarda, mobilya işletmelerinden çıkan atıklar yığınlar oluşturdu.

Toplanmayan sanayi atığı sünger, kumaş, sunta gibi malzemelerin metrelerce yola taştığı görüldü. Yola ve kaldırıma taşan atıkların toplanmaması kirliliğe yol açtı.

"İzmir'in bu şekilde tanınmasını istemiyoruz"

İzmir Mobilya Pazarlamacılar Derneği Başkanı Aşkıner Özcan, gazetecilere, katı atık sorununun belediye görevlilerince çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Atık malzemelerin kirliliğin yanı sıra yangın riski de oluşturduğunu belirten Özcan, "Kullandığımız sünger tamamen yanıcı madde. Sigara ya da güneşe maruz kalınca bile yanabilen bir ürün. Sanayimizde daha çok yangın çıkmasın. İnsanların sanayimize geldiği zaman rahat dolaşmasını istiyoruz. İzmir'in bu şekilde tanınmasını istemiyoruz. Yetkililerden bu soruna bir çare bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Özcan, belediye ekiplerinin katı atıkların toplanmasında yetersiz kaldığını savunarak, "Haftada bir atık toplanması var. Haftada bir sanayinin çöpü toplanmaya yetmiyor. Bu sebeple belediyenin ya da odanın bize bir atık yeri tahsis etmesi lazım." dedi.