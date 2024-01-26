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Bornova'da motosiklet hırsızlığına karışan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bornova'da motosiklet hırsızlığına karışan 4 şüpheli yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen 4 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Çalınan motosikletler sahiplerine teslim edildi.

Bornova\'da motosiklet hırsızlığına karışan 4 şüpheli yakalandı
26.01.2024 - 16:50,  Güncelleme: 16:52
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İZMİR'in Bornova ilçesinde, 2 ayrı motosiklet hırsızlığına karıştıkları güvenlik kamerasından tespit edilen 4 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 16 Ocak'ta Bornova ilçesinden 2 ayrı motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin S.Y., E.K., S.G., ve M.A.G. olduğu belirlendi. Şüpheliler, dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından aynı gün akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. ve S.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan motosikletler de bulunup, tutanakla sahiplerine teslim edildi. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bornova'da motosiklet hırsızlığına karışan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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