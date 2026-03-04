İzmir'de Motosiklet Kaçışı: 506 Bin Lira Ceza

İzmir'de polisin "dur" ihtarına uymayarak motosikletiyle kaçan ve yaptığı kaza sonucu yakalanan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 506 bin 219 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşillik Caddesi'nde yaptığı denetimde E.B'nin (24) kullandığı motosikleti durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak motosikletiyle kaçan E.B, Karabağlar Belediyesi önünde kaza yapınca yakalandı.

E.B'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 506 bin 219 lira para cezası uygulandı.

100 ceza puanını doldurması nedeniyle ehliyeti geçici süreyle geri alınan ve motosikleti trafikten men edilen E.B. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.