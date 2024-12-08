İzmir'de Motosikletle Ateş Açan İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Motosikletle Ateş Açan İki Şüpheli Tutuklandı

İzmir\'de Motosikletle Ateş Açan İki Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, motosikletle park halindeki bir otomobile tabancayla ateş açan iki kişi, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayın arka planda bir kız meselesi olduğu iddia ediliyor. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

08.12.2024 13:19  Güncelleme: 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde motosikletle gelip park halindeki otomobile tabancayla ateş açan 2 kişi, yakalanıp tutuklandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Eskiizmir Caddesi'nde önceki gün akşam saatlerinde silah seslerini duyup dışarı çıkan K.K.Y., otomobiline ateş açıldığını görüp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede otomobile 4 kurşun isabet ettiğini belirledi. Ekipler, şüphelilerin E.Ö. (21) ve E.D. (25) olduğunu tespit etti. İki şüpheli, düzenlenen operasyonla olayda kullandıkları tabanca ve 154 uyuşturucu hapla yakalandı. Olayın kız meselesi yüzünden yaşandığı öne sürülürken, şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerin motosikletle olay yerine gelip otomobile ateş açarak kaçtıkları anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Karabağlar, Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Polis, İzmir, Hukuk, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Motosikletle Ateş Açan İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:11 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in neredeyse tamamını kontrol altına aldı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı
13:04 Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye halkı geleceğini yeniden şekillendirecek Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye halkı geleceğini yeniden şekillendirecek
11:36 61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi 61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi
06:59 Suriye’de bir devrin sonu Beşar Esad, Şam’ı terk etti Suriye'de bir devrin sonu! Beşar Esad, Şam'ı terk etti
11:48 TBMM’ye ilginç başvurular: Asgari ücret bölgelere göre belirlensin TBMM'ye ilginç başvurular: Asgari ücret bölgelere göre belirlensin
11:16 İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları
11:13 Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
11:07 Adana’da kadın güvenliği silahla rehin alan şahsın uzman çavuş olduğu ortaya çıktı Adana'da kadın güvenliği silahla rehin alan şahsın uzman çavuş olduğu ortaya çıktı
10:59 Salatalıklarda büyük tehlike Salatalıklarda büyük tehlike!
10:17 Hazine Bakanı Şimşek: 2020’den beri en düşük seviye Hazine Bakanı Şimşek: 2020'den beri en düşük seviye
10:17 Bir kadının yıkıldığı an Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü Bir kadının yıkıldığı an! Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
09:43 İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü
09:38 Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 14:06:33. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Motosikletle Ateş Açan İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.