İzmir\'de Motosikletli Polis Timleri 106 Kişiyi Yakaladı

İZMİR'de motosikletli polis timleri, son 1 hafta içinde 27'si kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 106 kişiyi yakaladı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliğine ekipleri, 3- 9 Şubat arasında bir dizi denetim yaptı. Denetimlerde, ruhsatsız olduğu belirlenen 33 tabanca, 1 pompalı tüfek, 4 kuru sıkı tabanca, 865 gram esrar, 4 bin 318 adet uyuşturucu hap, 6'sı çalıntı, 5'i şase numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi. 17 kişi hakkında 'uyuşturucu madde ticaretinden', 171 kişi hakkında 'uyuşturucu madde kullanmaktan', 369 kişi hakkında da 'yoklama kaçağı olma' suçlarından işlem yapıldı. 27'si hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, çeşiti suçlardan aranan 106 kişi yakalandı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.(DHA)
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