İzmir'de Motosikletli Polis Timleri 106 Kişiyi Yakaladı - Son Dakika
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İzmir'de Motosikletli Polis Timleri 106 Kişiyi Yakaladı

İzmir'de Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği, son 1 hafta içinde gerçekleştirdiği denetimlerde 27'si kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 106 kişiyi yakaladı. Denetimlerde ayrıca çok sayıda silah, uyuşturucu ve çalıntı motosiklet ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

12.02.2024 15:08  Güncelleme: 15:10
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İZMİR'de motosikletli polis timleri, son 1 hafta içinde 27'si kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 106 kişiyi yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliğine ekipleri, 3- 9 Şubat arasında bir dizi denetim yaptı. Denetimlerde, ruhsatsız olduğu belirlenen 33 tabanca, 1 pompalı tüfek, 4 kuru sıkı tabanca, 865 gram esrar, 4 bin 318 adet uyuşturucu hap, 6'sı çalıntı, 5'i şase numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi. 17 kişi hakkında 'uyuşturucu madde ticaretinden', 171 kişi hakkında 'uyuşturucu madde kullanmaktan', 369 kişi hakkında da 'yoklama kaçağı olma' suçlarından işlem yapıldı. 27'si hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, çeşiti suçlardan aranan 106 kişi yakalandı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.(DHA)

İzmir\'de Motosikletli Polis Timleri 106 Kişiyi Yakaladı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İzmir'de Motosikletli Polis Timleri 106 Kişiyi Yakaladı - Son Dakika
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