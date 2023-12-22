 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir'de nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 21 gözaltı

İzmir merkezli düzenlenen operasyonda, nitelikli dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından 21 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise silah, fatura ve pos cihazı ele geçirildi.

22.12.2023 - 15:17,  Güncelleme: 15:29
Abone Ol

İZMİR merkezli 3 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İzmir Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında; kaza sigorta tazminatını hileli yollarla elde ettikleri tespit edilen 12, paravan şirketler aracılığı ile naylon fatura düzenleyerek bu faturaları piyasaya para karşılığı sürdükleri belirlenen 12 olmak üzere toplam 24 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli, Aydın ve Manisa'da toplam 19 ikamet ve 10 iş yerinde vergi denetim memurlarının da katılımıyla düzenlenen operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 2 tüfek, 7 fişek, 2 senet, 2 milyon lira değerinde fatura, 6 fiş koçanı (300 yaprak), 2 farklı firmalara ait pos cihazı ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtilirken, 3 firari şüpheliyi yakalamak için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

İzmir\'de nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 21 gözaltı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir, Dolandırıcılık, Gözaltı, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika


16:00
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55
Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:46
Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti
15:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız
15:25
Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana 'Buraya ateş et' diye bağırdı Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana "Buraya ateş et" diye bağırdı
15:24
Karısı dahil 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Aracın camına vurdukları için ateş ettim Karısı dahil 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Aracın camına vurdukları için ateş ettim
15:23
Karabük'te motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı Karabük'te motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
15:15
Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu

Son Dakika
16:00 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55 Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:46 Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız
15:25 Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana "Buraya ateş et" diye bağırdı
15:24 Karısı dahil 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Aracın camına vurdukları için ateş ettim
15:23 Karabük'te motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
15:15 Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu
14:52 Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek
14:50 Evlere balkonlardan girerek çocuklara hediye vermeye çalışan Noel Baba, 24. kattan düşerek öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 16:26:31. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement