İzmir'de Öğrenciler İçin Yeni Ekspres Ulaşım Hattı Hizmete Girdi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerden gelen talep doğrultusunda hızlı ve kolay toplu ulaşımı sağlama hedefiyle İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Üçkuyular Vapur İskelesi arasında çalışacak 483 numaralı hattı hizmete aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda kent içi ulaşımda takviyeler yapmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, öğrencilerin talepleri doğrultusunda yeni bir otobüs hattını daha devreye aldı. 483 numaralı İzmir Ekonomi Üniversitesi – Üçkuyular Vapur İskelesi ekspres ring hattı, hizmete başladı. Bu özel ekspres hat, İzmir Ekonomi Üniversitesi ile Üçkuyular İskelesi arasında çift yönlü (ring) olarak çalışacak. İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerine büyük kolaylık sağlayacak 483 numaralı hat hem toplu taşıma süresini kısaltacak hem de konforlu bir ulaşım alternatifi sunacak. 483 numaralı yeni hat ile ilgili detaylı bilgilere www.eshot.gov.tr ve ESHOT Mobil uygulamasından ulaşılabilir.

483 numaralı hattın güzergahı

483 numaralı hattın güzergahı Üçkuyular İskele Son Durak- Haydar Aliyev Bulvarı-Başak Sokak-İnciraltı Caddesi- Mithatpaşa Caddesi-Çağdaş Caddesi- Sakarya Caddesi -İzmir Ekonomi Üniversitesi-Sakarya Caddesi-Vali Hüseyin Öğütçen-İnciraltı Caddesi-Haydar Aliyev Bulvarı- Üçkuyular İskele Son Durak olarak belirlendi.

Öğrenciler için ekspres hatlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi geçen yıl Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Buca ilçelerinde bulunan öğrenci yurtları ile üniversite kampüsleri arasında toplu ulaşımı hızlandırmak ve kolaylaştırmak için 207 - Bayraklı KYK Kız Öğrenci Yurdu - Katip Çelebi Üniversitesi, 413 - Ahmet Yesevi Yurdu - DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi, 212 - Bostanlı İskelesi - Bornova Metro ile 213 - Bostanlı İskele – Tınaztepe ekspres hatlarını hizmete almıştı.