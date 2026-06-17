İzmir'de Öğrencilerden Bilim Fuarı - Son Dakika
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İzmir'de Öğrencilerden Bilim Fuarı

17.06.2026 14:10
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Öğrencilerin özgün projeleri İzmir'de TÜBİTAK Bilim Fuarları Festivalinde sergilendi.

İzmir'de öğrencilerin özgün bilimsel tasarımları, TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarları Festivali kapsamında ziyaretçilerle buluştu.

Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü'nde İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde hazırlanan festivalde, öğrencilerin hazırladığı tasarım projelerinin yanı sıra bilimsel uygulama, deney ve etkileşimli çalışma alanları sergilendi.

TÜBİTAK İl Koordinatörü Aslı Kan, AA muhabirine, sergilenen 50 çalışmanın yaklaşık 4 bin proje arasından seçildiğini söyledi.

Festivalin bilimsel düşünme kültürünün yaygınlaştırılmasını hedeflediğini belirten Kan, "Öğrencilerimiz bir fikirden yola çıkıp bunları tasarıma dönüştürerek burada sergiledi. TÜBİTAK'ın da genel hedefi, bilimi toplumla buluşturmak ve yaygınlaştırmaktı. Biz de burada onu koordine ederek öğrencilerimizi hem birbirleriyle hem de ziyaretçi olan 7'den 70'e tüm halkla buluşturmayı hedefledik. Bir farkındalık yaratarak bilimsel projelere olan merakın, ilginin yayılmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

Projelerden bazıları

Etkinlikte muz kabuğundan biyoplastik tasarımıyla yer alan Gaziemir Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Süleyman Ölmez, çalışmayı petrol türevi ürünlerin çevreye verdiği zararı azaltmak amacıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yaptıkları poşette muz kabuğundaki nişastayı kullandıklarını anlatan Ölmez, poşetin tamamen hayvansal ve bitkisel ürünlerden yapıldığını, yenilebilir özelliğe sahip olduğunu söyledi.

Aşık Veysel Görme Engelliler Ortaokulu öğrencisi Nisa Nur Toprak da akıllı geri dönüşüm kutusu tasarımlarına ilişkin, "Amacımız, görme engelli bireylerin daha hijyenik şekilde yani çöp kovalarına elle temas etmeden çöplerini ve geri dönüşüm malzemelerini atabilmelerini sağlamak." dedi.

Kaynak: AA

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