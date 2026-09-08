İzmir'de okula uyum haftası törenle başladı, Müdür Yahşi öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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İzmir'de okula uyum haftası törenle başladı, Müdür Yahşi öğrencilerle buluştu

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İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karşıyaka Mehmet Seniye Özbey İlkokulu'nda 2026-2027 eğitim öğretim yılı için Okula Uyum Haftası açılış töreni düzenledi. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, birbirini tanımayan öğrencilerin oyunlarla hızla kaynaştığını belirterek tüm öğrencilere sağlıklı bir eğitim yılı diledi.

İZMİR İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında, Karşıyaka Mehmet Seniye Özbey İlkokulu'nda 'Okula Uyum Haftası Açılış Töreni' düzenlendi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında, Karşıyaka Mehmet Seniye Özbey İlkokulu'nda 'Okula Uyum Haftası Açılış Töreni' düzenlendi. Törene katılan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, uyum haftasıyla birlikte çocukların sabahın ilk saatlerinde okullarına geldiklerini belirtip, "Daha önce hiç tanışmayan çocuklar oyunun birleştirici gücüyle harika oyunlar oynamaya başladılar. Uyumlu, birbiriyle güzel diyalog halinde okul bahçesinde oyunlar oynuyorlar. Biz de şaşkınız. Birbirini hiç tanımayan öğrencilerin ilk saatte bu kadar güzel bir şekilde adapte olmaları, uyum sağlamaları harika. Uyum haftası Milli Eğitim Bakanlığı'nın önem verdiği, okulları bir hafta önceden açarak öğrencilerin kaynaşması, birleşmesi, iyi bir diyalog sağlamaları için çok kıymetli. Maarifin kalbinde çocuk ve bahçelerimizin oyun alanına çevrilmesiyle alakalı güzel bir karşılık bulduğunu görmekteyiz. İzmir'de bu yıl ilkokul 1'inci sınıfa başlayan tüm öğrencilerimizi öğretmenlerimizle birlikte okul bahçelerinde ağırlamaktayız. Çocuklarımızın sağlıklı, sıhhatli 2026-2027 eğitim-öğretim yılını güzel bir şekilde geçirmesini temenni ediyorum" dedi.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR, Kamera: Tekin GÜRBULAK/İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de okula uyum haftası törenle başladı, Müdür Yahşi öğrencilerle buluştu - Son Dakika

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