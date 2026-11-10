İzmir\'de okullarda Atatürk 88\'inci ölüm yıl dönümünde koreografilerle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin yıl dönümünde İzmir'deki okullarda da sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıldı. Seferihisar Müşerref Hepkon Ortaokulu öğrencileri yan yana durarak 'ATA', Buca Dirayet Süren İlkokulu öğrencileri ise 'ATATÜRK' yazılı koreografi oluşturdu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde yurdun dört bir yanında olduğu gibi İzmir'deki okullarda da anıldı. Öğrenciler, etkinlikleri büyük bir özenle hazırladı. Seferihisar Müşerref Hepkon Ortaokulu'nda bir araya gelen 250 öğrenci, okul bahçesinde hazırladıkları koreografide bedenlerini kullanarak dev bir 'ATA' yazısı oluşturdu. Atatürk portresi ve Türk bayrağı açılarak tamamlanan 10 Kasım'a özel koreografi dron ile havadan görüntülendi. Etkinliğin amacının; öğrencilerin Atatürk'e duydukları sevgiyi ifade etmek, milli birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmek ve Cumhuriyet'in değerlerine olan bağlılığı vurgulamak olduğu belirtildi.

BİR KOREOGRAFİ DE BUCA'DA

Benzer bir etkinlik de Buca Dirayet Süren İlkokulu'nda 125 öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Öğrenciler, okul bahçesinde yan yana durarak dev bir 'ATATÜRK' yazısı oluşturup Türk bayrağı eşliğinde koreografi hazırladı.