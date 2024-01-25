Öldürülen 12 yaşındaki Behiye'nin amcası: Bir insan, bir çocuğa bunu nasıl yapabilir (2)
İzmir'de Suzan E.'yi (34) ağır yaralayıp, kızı Behiye E.'yi (12) öldüren Suriye uyruklu Levend M. (30), adliye sevk edildi. Suzan E.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, kızı Behiye E.'nin (12) otopsi işlemleri tamamlandı. Behiye E.'nin cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Behiye E., öğle vakti Karabağlar ilçesindeki Güzel İzmir Camisi'nde kılınan namazın ardından Buca Kırıklar Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)
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