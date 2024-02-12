İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi - Son Dakika
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İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

İzmir\'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

İZDENİZ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir'de yaşanan olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle yolcu ve arabalı vapur seferleri geçici olarak durduruldu. Arabalı vapurların yanı sıra yolcu gemisi seferleri de saat 15.15 itibariyle iptal edildi.

12.02.2024 16:45
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İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yolcu ve arabalı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı vapurların yanı sıra yolcu gemisi seferlerimiz de saat 15.15 itibariyle iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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