İzmir\'de organize suç örgütüne operasyon: 15 şüpheli yakalandı

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de organize suç örgütüne yönelik 'Kuyu-19 Operasyonu'nda 15 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İzmir'de elebaşılığını yurt dışında olan firari Adnan Üstün'ün yaptığı organize suç örgütüne yönelik 'Kuyu-19 Operasyonu' düzenlendiğini belirtti. Buna göre; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Kasten öldürme' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarını işledikleri tespit edilen 15 şüpheli yakalandı. Çeşitli adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi.