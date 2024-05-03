İzmir\'de \'Orman Benim\' etkinliği düzenlendi

Güncel

İzmir'de Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde orman yangınlarının önlenmesi için düzenlenen "Orman Benim" etkinliği gerçekleştirildi.

Gaziemir ilçesinde Sarnıç mevkisindeki ormanlık alanda düzenlenen etkinliğe Vali Süleyman Elban, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, orman gönüllüsü vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Vali Elban, orman varlığının ciddi bir yangın tehdidi altında olduğuna işaret ederek örtü yangınlarının önlenmesine yönelik ülke çapında farkındalığı artırma çalışması yapıldığını kaydetti.

Orman örtüsü temizliğinin bu açıdan kritik öneme sahip olduğuna işaret eden Elban, piknik ve benzeri amaçlarla ormanlık alanların kullanımı sırasında atılan çöplerin, özellikle cam kırıklarının doğrudan orman yangınına neden olduğunu ifade etti.

Bugün ormandaki çöplerin temizliği için çalışma yapılacağını ancak daha önemlisi insanlarda bir farkındalık oluşturmayı arzu ettiklerini dile getiren Elban, bu yıl hiç orman yangını yaşamamayı umut etiklerini dile getirdi.