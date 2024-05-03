İzmir'de 'orman benim' kampanyasıyla orman yangınlarına mücadele

Güncel

İzmir'de orman yangınlarıyla mücadele için 'orman benim' kampanyası düzenlendi

İZMİR - İzmir'de orman yangınlarıyla mücadele adına 'orman benim' etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında öğrenciler, yangına sebebiyet verebilecek atıkları toplayarak ormanı çöplerden arındırdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, orman yangınlarının sayısını azaltmak ve temiz orman hassasiyetini oluşturmak amacıyla tüm Türkiye'de 'orman benim' kampanyası düzenlendi. Gerçekleştirilen kampanya ile başta insan faaliyetlerinin yoğun olduğu ormanlardan geçen yolların kenarları olmak üzere, ormanlardaki çöpler ve yangına sebep olabilecek maddeler temizlendi. Etkinlik kapsamında öğrenciler İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Sarnıç ormanlık alanında çöpleri topladı. Etkinliğe İl protokolü, Gaziemir Kaymakamı ve İzmir Valisi Süleyman Elban katılım gösterdi.

Etkinliğe dair açıklamalarda bulunan Vali Elban, "Yaz dönemleri geldiğinde yüreğimiz ağzımızda oluyor. Çünkü hem oksijen kaynağımız hem toprağımızın yenileyen, ülkemizin doğal güzelliğini sağlayan, su kaynaklarını koruyan, hem de iklim dengesini koruyan orman varlığımız maalesef ciddi bir orman yangını tehdidi altında. Gün geçmiyor ki de ülkemizin herhangi bir köşesinde orman yangınlarıyla bir üzücü bir haber gelmesin. Dolayısıyla başta Tarım Orman Bakanlığımız olmak üzere tüm kurum kurmuşlarımız, illerdeki Orman Bölge Müdürlüğü'nüz ve diğer kurumlarımızın tamamı orman yangınlarıyla ilgili sürekli yeni yöntemler, yeni çalışmalar yürütüyorlar" diye konuştu.

"Birçok atık doğrudan orman yangınına neden oluyor"

Bu yılda özellikle ormanla ilgili iki amaç kapsamında çalışmaların sürdüğünü ifade eden Vali Elban, "Bunlardan ilki orman yangınlarında önemli bir oranı kapsayan örtü yangınları. Ormandaki çalı ya da kuru otlar şeklinde olan örtüler başlamış olan yangınların daha çabuk yayılmasına, genişlemesine neden oluyor. Bugün Bakanımız Muğla Merkez'de bizler de 81 ilde diğer valilerimizle birlikte ormanlarımızdaki çabuk yanmanın ya da başlamış yangının hızlı yayılmasını önlenmesiyle ve örtülerin temizliğiyle ilgili bir kampanya başlatıyoruz. İkincisi ise vatandaşlarımız tarafından ormanlarda eğlence, dinlenme, piknik veya çeşitli amaçlarda kullandıktan sonra ya da orman kenarına giderken buralara çok fazla madde ve çöp atılımı oluyor. Bu nedenle bir sonraki kullanıcılar maalesef burayı kullanırken gerçek anlamda zorlanıyorlar. Öbür tarafta da atık diye atılan cam kırıkları olmak üzere birçok atık da doğrudan orman yangınına neden oluyor. Yapılacak çalışmalarla örtülerin temizlenmesi ve yangına, kirliliğe neden olan çöplerin temizlenmesiyle ilgili bir çalışma yapılacak. Bununla ilgili bir farkındalık oluşturmak, yavrularımıza bu bilinci aşılamak ve kamuoyuna bunu duyurmak için bütün illerimizle birlikte biz de İzmir'imizde bu çalışmayı başlatıyoruz. Bu yıl hiç orman yangının olmadığı ya da en az yangının olduğu bir yıl geçiririz diye temenni ediyoruz" dedi.