İzmir'de Orman Temizliği Etkinliği

Güncel

İzmir'de üniversite öğrencileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, orman temizliği yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle Buca'daki Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü'nde bir araya gelen gönüllüler, ormana atılan çöp ve atıkları temizledi.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, yaptığı açıklamada etkinliğin daha yeşil ve yaşanabilir bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı olarak yapıldığını söyledi.

Eskici, "Ciğerlerimiz yanıyor. Derdimiz gençlerimizi bilgilendirmek. Ormanlarımızı yaşanabilir hale getirmek. Daha yeşil bir Türkiye için hep birlikte çalışacağız." dedi.

Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer de orman temizliğine katılan gençlere teşekkür etti.

Etkinliğe katılan DEÜ öğrencisi Salih Taha Atun ise ormanların temiz tutulmasının önemli olduğunu belirterek, "Ben doğaya bir şeyler kattığım için mutluyum. Umarım diğer insanlar bu konuda hassas olurlar. Bu sayede doğa da kendini yenileyebilir." diye konuştu.

Berke Güzel de herkesin çevresinde temiz ve yeşil bir orman görmek istediğini, bunun için çevreye özen gösterilmesi gerektiğini aktardı.

Etkinlik sonunda gençlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından fidan armağan edildi.