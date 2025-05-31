İzmir Aliağa'da orman yangını! Alevlere müdahale devam ediyor - Son Dakika
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İzmir Aliağa'da orman yangını! Alevlere müdahale devam ediyor

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İzmir Aliağa\'da orman yangını! Alevlere müdahale devam ediyor
31.05.2025 19:31  Güncelleme: 20:08
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İzmir Aliağa\'da orman yangını! Alevlere müdahale devam ediyor
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İzmir'in Aliağa ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede, yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale ediyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

ALİAĞA'DA ORMAN YANGINI

Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi'nde ormanlık alanda bugün saat 17.20 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin farkedilmesi ile birlikte İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangın bölgesinde söndürme çalışmalarına başladı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Havadan 1 uçak ve 7 helikopter ile karadan da 20 arazöz, 6 su ikmal, 3 dozerle birlikte ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışıyor. Bölgede rüzgarın etkili olduğu, alevlerin sanayi bölgesine yaklaşmaması için ekiplerin büyük çaba harcağı bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir Aliağa'da orman yangını! Alevlere müdahale devam ediyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Yoruma gelen adam:
    bilerek yakmıyorlarsa şerefsizim. akp bu millet için beka sorunudur! 2 1 Yanıtla
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