İzmir'in Aliağa ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi'nde ormanlık alanda bugün saat 17.20 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin farkedilmesi ile birlikte İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangın bölgesinde söndürme çalışmalarına başladı.
Havadan 1 uçak ve 7 helikopter ile karadan da 20 arazöz, 6 su ikmal, 3 dozerle birlikte ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışıyor. Bölgede rüzgarın etkili olduğu, alevlerin sanayi bölgesine yaklaşmaması için ekiplerin büyük çaba harcağı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › İzmir Aliağa'da orman yangını! Alevlere müdahale devam ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)