İzmir'de Özel Banka Şube Müdürü Dolandırıcılık İtirafında Bulundu - Son Dakika
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İzmir'de Özel Banka Şube Müdürü Dolandırıcılık İtirafında Bulundu

İzmir'de nitelikli dolandırıcılık ve zimmet soruşturması kapsamında tutuklanan özel bir bankanın şube müdürü Hatice Ö, müşterilerini inandırmak için boş hesap cüzdanlarını evindeki yazıcıda doldurarak işlem yapmış gibi gösterdiğini itiraf etti. Hatice Ö, ailesinin ticari başarısızlıklarının kurbanı olduğunu öne sürerek müşterilerinin birikimlerini kullandığını ve döviz bürosu sahibi S.Ç'nin masum olduğunu iddia etti. Soruşturma kapsamında tutuklanan Hatice Ö'nün, mağdurlardan yaklaşık 300 milyon lira dolandırdığı öne sürüldü.

16.07.2024 13:01
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İzmir'de nitelikli dolandırıcılık ve zimmet soruşturması kapsamında tutuklanan özel bir bankanın şube müdürü Hatice Ö, ifadesinde, müşterilerini inandırmak için boş hesap cüzdanlarını evindeki yazıcıda doldurarak işlem yapmış gibi gösterdiğini itiraf etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yüksek güvenlikli psikiyatri kliniğindeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp tutuklanan özel bir bankanın şube müdürü Hatice Ö'nün ifadesi ortaya çıktı.

Tutuklu Hatice Ö. ifadesinde, müşterilerinin birikimlerini ve mevduatlarını daha sonra kendilerine iade etmek üzere kullandığını söyledi.

Ailesinin girdiği ticari iş ve işlemlerdeki başarısızlıklarının kurbanı olduğunu öne süren Hatice Ö, "Aile bireylerimin aldıkları borçları yine borçla kapatmaya çalıştım ama döviz ve altın olarak aldığım borçları kurdaki dalgalanmalardan dolayı kapatamadım." ifadelerini kullandı.

Müşterilerin birikimlerini ihtiyaçları için kullandığını kabul eden Hatice Ö, müşterilerinin son dönemde faize yönelmesi nedeniyle ödeme sıkıntısına girdiğini iddia etti.

Hatice Ö, hesap cüzdanları üzerine sahte işlemler yaptığını itiraf ettiği ifadesinde şunları kaydetti:

"Müşterilerimi, paralarının istedikleri yatırım araçlarında olduğuna inandırmak için gerçek dışı belgeler düzenledim. Bankadaki boş hesap cüzdanlarını imha edilmiş gibi göstererek evimdeki yazıcıdan müşterilerimin hesap cüzdanlarını bastım. Böylece, sanki kendi talimatları yerine getirilmiş gibi görünüyordu. Hesap cüzdanlarındaki imzalar bana aittir."

İfadesinde obezite ve estetik ameliyatları olduğunu da belirten Hatice Ö, "Bu süreçte obezite ve estetik ameliyatları oldum. Bunlar için çok para harcadım." dedi.

Hatice Ö, soruşturma kapsamında tutuklanan Karşıyaka'daki döviz bürosu sahibi S.Ç'nin masum olduğunu da ileri sürdü.

Müşterilerinin altın veya döviz almak ya da satmak istediklerinde S.Ç'nin daha düşük ücretlerden müşterilerine yardımcı olduğunu aktaran Hatice Ö, "Müşterilerin altın veya dövizlerini S.Ç'den çoğunlukla ben teslim alır, müşterilere de fotoğraflarını gönderir, bankadaki kasada muhafaza ederdim. Bu olayların hiçbirinden S.Ç'nin haberi yoktur." ifadelerini kullandı.

Döviz ve altın kurundaki dalgalanmalar nedeniyle müşterilerinin paralarının eridiğini dile getiren Hatice Ö, şunları söyledi:

"Ben bataklığa saplandım. Çıkmaya çalıştıkça daha da battım. Bunun sebebi de döviz ve altın kurundaki dalgalanmalardır. Böyle olunca müşterilerimin de paralarını çekme istekleri arttı ve ben de işin içinden çıkamadım. Parasını çekmek isteyen müşterimin talebini başka bir müşterimden karşılamaya çalıştım. Şikayetçilerin de paraları böyle böyle eridi gitti."

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübünün 3 yöneticisinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine, özel bir bankanın şube müdürü Hatice Ö. ile bir döviz bürosu sahibi S.Ç. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

S.Ç'nin tutuklandığı operasyonda, aşırı ilaç kullanımı nedeniyle rahatsızlanarak bir hastaneye başvuran Hatice Ö. ise yüksek güvenlikli psikiyatri kliniğindeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Hatice Ö'nün mağdurlardan bazılarına "kur korumalı mevduat ile altın hesabında değerlendireceğini", bazılarına ise "fiziki altın alacağını" söyleyerek topladığı parayı döviz bürosuna aktardığı, 10 kişiyi yaklaşık 300 milyon lira dolandırdığı öne sürülmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Özel Banka Şube Müdürü Dolandırıcılık İtirafında Bulundu - Son Dakika

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