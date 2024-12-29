İzmir\'de Parkta Bıçaklı Kavga: 7 Yaralı

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İZMİR'de, parkta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bornova ilçesi Yeşilçam Mahallesi'nde meydana geldi. İçlerinde alkollü kişilerin olduğu iddia edilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 7 kişi bıçak ile yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Y.B., V.A., O.A., S.B., S.A., V.U. ve S.A., ambulanslarla Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 6'sı tedavilerinin ardından taburcu edilirken, karın bölgesinden bıçaklanan O.A. ise Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Çalışma başlatan polis ekipleri, olaya ilişkin 4 kişiyi gözaltına aldı.