İzmir'de patlama: 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı

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Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) – İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde meydana gelen patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin yaralandığını bildirdi.

Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir binanın zemin katında sanayi tüpünden meydana geldiği bildirilen patlamanın ardından çalışmalar devam ediyor. Patlamanın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi olay yerine 4 araç, bir merdiven ve 17 personel sevk etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, beraberinde Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Sengel Ceritoğlu ile olayın ardından en yakın hastanelere kaldırılan yaralıları ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Tugay, "Şu anda tedavi altında olan pek çok yaralı var. Bir kısmı Torbalı Devlet Hastanesi'nde bir kısmı Torbalı'daki özel hastanelerde, 5 kişi de İzmir'deki hastanelerde tedavi altında. Bir ağır yaralımız var. Toplamda 63 yaralı görünüyor. Üç kişi olay yerinde vefat etmiş, 2 kişi de hastanede getirildikten kısa bir süre sonra kaybedilmiş. Toplamda şu anda 5 vefat görünüyor" bilgisini paylaştı.

Cemil Tugay: "Hasarlı olan 9 bina boşaltıldı, insanların girmesine izin verilmiyor"

Tugay, olaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bir apartmanın zemin katındaki bir iş yerinde ani bir patlama oluyor. Patlamanı olduğu yer Ayrancıların ana caddelerinden birisi ve maalesef pazar günü olması, yakınında bir pazar kurulmuş olması, aynı zamanda hemen patlama olduğu yerin karşısında bir kahvehane bir de insanların kafeterya olarak kullandığı bir pastanenin ve orada oturanların olması nedeniyle çok sayıda insan maalesef etkilendi bu olaydan. Yine birbirine yakın yapılardan dolayı da şu anda 9 tane bina hasarlı görünüyor. Bu binalar tamamen boşaltıldı ve insanların girmesine izin verilmiyor. Temelde bir patlama. Bu patlamanın ilk önce olduğu düşünüldü. Sonra Valilik tüpgazdan olduğunu açıkladı ama henüz yüzde yüz değerlendirme olmadı. Ancak iş yerinde olan bir patlama olduğu kesin ve orada çalışan kişilerden biri de hayatını kaybedenler arasında."

Övünç Demir: "Büyükşehir Belediyemiz kalacak yer temini ve sosyal desteklerle ilgili çalışmaları yürütüyor"

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir de hasarlı binalardan tahliye edilenlerin büyükşehir tarafından geçici konutlara yerleştirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çok talihsiz bir kaza. Binaların kolonları da zarar gördü mü görmedi mi onlar da tespit ediliyor. Cemil Başkanımız olay anından itibaren burada. Binaları tahliye ediyoruz ve Büyükşehir Belediyemiz de kalacak yer temini ve sosyal desteklerle ilgili çalışmaları yürütüyor. Elimizden geleni yapıyoruz biz de belediye olarak başından beri. Civar ilçe belediye başkanlarımız da burada onlara da teşekkür ediyorum. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum."