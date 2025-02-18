İzmir'de Pazarcılar Arasında Kavga: 3 Tutuklama

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İzmir'de pazarcılar arasında çıkan, 7 kişinin silah ve bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bornova ilçesindeki Çamdibi Kapalı Pazaryeri'nde 9 Şubat'ta iki grup arasında tezgah sahiplenme meselesi nedeniyle çıkan kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 1'i işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i hakkında ev hapsi kararı verildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayda yaralanan 2 şüphelinin ise hastanelerdeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Pazar yerinde iki grup arasında çıkan kavgada M.A. (31), M.A. (41), Y.A. (44), A.B. (30) ve K.B. (33) silahla, C.V. (41) ile F.V. (48) ise bıçakla yaralanmıştı.