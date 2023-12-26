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İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı

İzmir'de PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında sosyal medyadan propaganda yapan 4 ve anma etkinliği düzenleyen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İzmir\'de PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
26.12.2023 - 10:24,  Güncelleme: 10:26
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İZMİR'de, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda, 10 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK silahlı terör örgütü için sosyal medyadan propaganda yapan 4 ve terör örgütünün önem atfettiği örgüt mensupları adına anma etkinliği düzenleyen 6 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Teknik ve fiziki takibin ardından, bugün, sabah saatlerinde, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
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