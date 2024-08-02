İzmir'de PKK'ya para aktaran 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de PKK'ya para aktaran 2 kişi gözaltına alındı

İzmir'de, PKK terör örgütü adına faaliyet gösterenlerin, etkisiz hale getirilen ve cezaevinde tutuklu veya hükümlü bulunanların ailelerine para aktardıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda toplamda 25 bin 770 dolar, 3 bin 50 avro, 32 bin 270 lira, tabanca, dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.

02.08.2024 17:53
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İzmir'de, PKK terör örgütü adına faaliyet gösterenlerin, etkisiz hale getirilen ve cezaevinde tutuklu veya hükümlü bulunanların ailelerine para aktardıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın Avrupa yapılanmasına ve Avrupa Demokratik Kürt Toplumu Kongresine bağlı faaliyet gösteren kişiler tarafından, örgüt adına faaliyet gösteren, etkisiz hale getirilen ve cezaevinde tutuklu veya hükümlü bulunanların ailelerine para aktarımı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, yürüttüğü çalışmanın ardından kimliklerini tespit ettiği 2 kişiyi operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 10 bin 500 dolar ele geçirildi.

Zanlıların İzmir'de ikamet ettiği, yurt dışından gönderilen paraları, ailelere aktardıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin daha önce para dağıttığı tespit edilen 6 ailenin evlerinde yapılan aramada ise 15 bin 200 dolar, 3 bin 50 avro, 32 bin 270 lira, tabanca, çok sayıda dijital materyal ve 3 yasaklı yayın ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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