İzmir'de Polislerden Kaçan Şüpheli Vatandaşın Çelmesiyle Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de Polislerden Kaçan Şüpheli Vatandaşın Çelmesiyle Yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde trafik polisleri tarafından aranan bir şüpheli, kaçmaya başlayınca kadın trafik polisleri tarafından kovalandı. Şüpheli, yoldan geçen bir vatandaşın çelme takması sonucu yakalandı. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

31.07.2024 14:03
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İzmir'in Konak ilçesinde polislerinden kaçmaya çalışan şüpheli, yoldan geçen vatandaşın çelme takmasıyla yakalandı.

Kazım Dirik Mahallesi 1. Sanayi Sitesi yakınlarında uygulama yapan trafik polisleri, bir sürücünün Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda arandığını belirledi.

Kaçmaya başlayan şüpheliyi kadın trafik polisleri yakalamak için kovaladı.

Ara sokaklara giren şüpheli, yoldan geçen bir vatandaşın çelme takmasıyla yere düşünce polislerce yakalandı.

Polislerin şüpheliyi kovalaması ve vatandaşın bu kişiye çelme takma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kayda alındı.

Kaynak: AA

trafik, Konak, İzmir, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Polislerden Kaçan Şüpheli Vatandaşın Çelmesiyle Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Polislerden Kaçan Şüpheli Vatandaşın Çelmesiyle Yakalandı - Son Dakika
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