İzmir'de Seferihisar ve Balçova Belediye Başkanları Dahil 24 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İzmir'de Seferihisar ve Balçova Belediye Başkanları Dahil 24 Şüpheli Gözaltına Alındı

25.06.2026 08:22  Güncelleme: 09:50
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Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, 31 Mart 2024 seçimleri öncesi para transferlerine ilişkin tespitler doğrultusunda düzenlendi.

(İZMİR) - Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "rüşvet" suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde "rüşvet" kapsamında değerlendirilen para transferlerine ilişkin tespitler doğrultusunda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu belediye çalışanları ve iş insanlarından oluşan toplam 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, 24 ismin gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, "belediyelerin inşaat ve imar işlemlerine ilişkin bazı belediye görevlileri ile müteahhitlerin usulsüz işlemler karşılığında elden ve banka aracılığıyla rüşvet aldıkları ve verdikleri" iddiasının araştırıldığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Seferihisar ve Balçova Belediye Başkanları Dahil 24 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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