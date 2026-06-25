İzmir'de Seferihisar ve Balçova Belediye Başkanları Dahil 24 Şüpheli Gözaltına Alındı

(İZMİR) - Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "rüşvet" suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde "rüşvet" kapsamında değerlendirilen para transferlerine ilişkin tespitler doğrultusunda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu belediye çalışanları ve iş insanlarından oluşan toplam 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, 24 ismin gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, "belediyelerin inşaat ve imar işlemlerine ilişkin bazı belediye görevlileri ile müteahhitlerin usulsüz işlemler karşılığında elden ve banka aracılığıyla rüşvet aldıkları ve verdikleri" iddiasının araştırıldığı öğrenildi.